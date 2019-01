Bientôt des agences ouvertes le samedi après-midi ?

Nous pourrions voir dans peu de temps des agences bancaires ouvertes le samedi après-midi. Comme le révélait voici quelques jours le quotidien L'Echo, les syndicats et les banques sont arrivés à un projet de convention collective (CCT), qui doit encore être approuvé par les instances syndicales et qui devrait permettre plus de souplesse dans les horaires de travail pour les employés qui le souhaitent.

