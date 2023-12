L’UCM a présenté ce lundi son Mémorandum 2024-2029. Il s’articule autour de 5 thématiques : L’emploi et la formation, la fiscalité, la transition environnementale, la PME au quotidien et le statut social.Toutes ces thématiques visent un seul objectif : Défendre plus que jamais les PME et les indépendants.