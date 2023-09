Les bourses mondiales ont eu un mois d’aout difficile

Le mois d’aout a été difficile pour les marchés mondiaux. Ceux ci ont perdu 2% globalement lors de la dernière séance d’aout. Plusieurs facteurs expliquent cela, comme la situation des exportations et la crise immobilière chinoise et l’attente aux Etats Unis du rapport crucial sur l’emploi américain. Les économistes espèrent que celui ci soit mauvais.Et que ca soit aux États-unis ou en Europe, Christine Lagarde ou Jerome Powell, semblent dire que les taux ne vont pas baisser rapidement, refroidissant les marchés. D’ailleurs, la prochaine réunion de la BCE aura lieu le 14 septembre, avec probablement une nouvelle hausse des taux. En Belgique, l’indice Bel 20 n’a pas bonne mine non plus.Le scénario idéal pour avoir une stabilisation des marchés financiers serait que les taux cessent d’augmenter. Par contre, beaucoup de facteurs d’incertitudes sont à prendre en compte et pourraient créeer des tensions ce qui agiterait les bourses mondiales comme la guerre en Ukraine ou encore la volatilité des prix des matières premières comme le pétrole et le gaz.