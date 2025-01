Journal des marchés : quel bilan à la mi-janvier ?

Où en sont les tendances boursières en ce début d’année ? Et que nous disent-elles pour le reste de 2025 ?

Alors que la première quinzaine de janvier est derrière nous, aux États-Unis, certaines tendances déjà visibles fin 2024 et particulièrement depuis l’élection de Donald Trump, se poursuivent, analyse Christophe De Smedt, conseiller en chef chez BNP Paribas Fortis, dans le Journal des marchés de ce jeudi.

En chiffres

Le dollar reste ainsi solide et continue sa progression face à l’euro, explique-t-il.

“Les taux américains à long terme ont également progressé les dernières semaines. Nous constatons une pentification de la courbe. Les taux à court terme restent aux alentours de 4%. Les taux longs, d’entre 10 et 30 ans, s’approchent des 5%. Autrement-dit, il s’agit d’un bear steepening : les taux augmentent non pas suite à l’optimisme concernant l’économie américaine, mais plutôt pour des raisons plus pessimistes. Comme les tarifs douaniers, l’inflation américaine qui stagne et un déficit budgétaire américain qui se détériore : les intérêts sur la dette américaine, en 2024, représentaient un montant supérieur à 800 milliards de dollars. Les taux longs n’ont pas uniquement monté aux E-U, mais un peu partout en Europe.”

Résultats des entreprises

Du côté des résultats des entreprises, quelques déceptions sont à noter du côté du secteur pharmaceutique.

“Les sociétés Moderna et Eli Lilly ont publié des résultats préliminaires. Pour Moderna, la guidance était plutôt décevante : moins de vaccins seront vendus en 2025 et à cela s’ajoute un exercice de diminution de frais. Eli Lilly a indiqué que les ventes au quatrième trimestre étaient en dessous des estimations, mais le ralentissement de la croissance était moins grave que prévu. La valeur a perdu 7% mais note encore 40% plus haut que son niveau d’il y a deux ans”, retient Christophe De Smedt.

Mais de l’autre côté, après des bons résultats chez les banques américains ce mercredi, c’est le secteur du luxe qui se démarque ce jeudi : “Richemont (la société suisse le luxe, connue pour ces marques Cartier, Mont Blanc etc.) qui a largement dépassé les attentes. Une croissance de 10% au dernier trimestre avec de bonnes ventes en fin d’année ravivent l’espoir d’une reprise du secteur après un récent ralentissement.”

Ainsi va janvier, ainsi va l’année ?

Ce début de mois de janvier peut-il nous dire quelque chose pour le reste de l’année ? Il y a deux signes. Le premier concerne l’inflation et la Fed : “On a l’impression que la désinflation aux Etats-Unis prend plus de temps que prévu même si les chiffres publiés mercredi ont montré que l’inflation “core” aux Etats-Unis avait moins progressé que prévu en décembre sur un an. Ce qui a renforcé un peu les attentes sur des baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed) cette année.”

Le second parle des entreprises : “Les résultats des sociétés publiés ce mois-ci ainsi que les prévisions de celles-ci, seront importants pour la suite. Les marchés tablent sur une croissance en 2025 des bénéfices pour les sociétés américaines de 14% et de moitié (7,7%) pour les sociétés européennes !”, conclut Christophe De Smedt.