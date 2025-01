L’investissement indiciel a le vent en poupe depuis des années. Cela fait maintenant 30 ans que Vanguard a lancé des fonds communs de placement qui intègrent simplement des actions de l’indice dans leur portefeuille. Le principe est un jeu d’enfant et donne toujours de bons résultats. Analyse avec Erik Joly, expert auprès d’ABN Amro.

Que pèsent les fonds indiciels, en chiffres ? “Aujourd’hui, la part de marché des fonds indiciels aux États-Unis a dépassé la moitié. En Europe, elle est d’environ un quart de tous les investissements indiciels. En Europe, plus de 3.000 trackers différents sont déjà enregistrés et d’autres s’ajoutent chaque jour”, retrace Erik Joly.

Battre le marché ?

Un des éléments qui rend ces fonds, qui suivent un indice boursier, si populaires, est qu’il n’est pas toujours aisé de battre les indices. Alors autant simplement suivre ces indices, se disent de nombreux investisseurs.

“Nous l’avons encore constaté l’année dernière. Le journal De Tijd a refait l’exercice pour notre BEL 20. Dans une étude, il a examiné les sept fonds qui tentent activement de battre le marché boursier belge. Ces sept fonds ont réalisé un rendement net d’un peu moins de 7%. Alors que le tracker qui suit le BEL 20 a réalisé plus de 16%“, explique l’expert.

Comment expliquer cette différence ? “Un gestionnaire de fonds doit, par exemple, respecter un certain nombre d’obligations légales. Par exemple, une position ne doit jamais dépasser 10%. Et toutes les positions entre 5 et 10% ne peuvent pas dépasser 40% du fonds. En 2024, le BEL 20 a été propulsé par les solides performances d’Argenx et d’UCB, ces poids lourds représentant ensemble 40% de l’indice.”

Avenir ?

Cette concentration peut-elle être un risque pour les fonds indiciels ? “Oui, car la plupart des indices sont composés en fonction de la valeur de marché des actions. Plus la valeur est élevée, plus le poids dans l’indice est important et plus l’argent afflue. Prenons l’exemple du MSCI World ; cet indice comprend 1400 actions du monde entier. Mais en attendant, avec cet indice, vous êtes exposé à 70 % aux États-Unis. Pire encore, plus de 20% de l’indice va aux dix plus grandes actions.” Un krach dans ces actions a donc vite un impact disproportionné sur tout l’indice.

Cela casse avec une tendance du passé. Les petites valeurs boursières produisaient les rendements les plus élevés. Mais depuis 10 ans, les petites capitalisations boursières affichent de faibles performances. En sera-t-il de même à l’avenir ? En d’autres termes, les investisseurs continueront-ils à jouer la carte des fonds indiciels ?

“Je pense qu’il s’agit d’une combinaison des deux. Si la tendance s’inverse pour certains de ces poids lourds, l’impact pourrait être très négatif. Les baisses sont généralement plus brutales et plus rapides. Les indices peuvent alors perdre rapidement du terrain. C’est peut-être à ce moment-là que de nombreuses entreprises sous-évaluées, bien que plus petites, reviendront dans le collimateur des investisseurs. J’oserais donc opter pour une combinaison d’investissement indiciel et de quelques noms individuels sous-évalués bien choisis”, analyse l’expert.