DeepSeek secoue Wall Street : 1.000 milliards en jeu, la tech en panique

Lundi noir pour les valeurs technologiques ! DeepSeek, une start-up chinoise d’IA, vient de mettre le feu aux poudres, et ça fait vaciller tout le secteur.

Le Nasdaq 100 plonge de 3,4 %, ASML s’effondre de 11 % en Europe, et Nvidia perd 10 % en pré-marché. Pourquoi ce chaos ? Parce que DeepSeek prouve qu’on peut faire de l’IA rentable, puissante et sans puces ultra-avancées.

Nvidia, Broadcom, Samsung… le choc DeepSeek frappe fort

Jusqu’ici, Nvidia régnait en maître sur l’IA, grâce à ses GPU jugés indispensables. Mais si DeepSeek peut faire tourner des modèles performants avec des puces moins avancées, toute la chaîne de valeur IA est en danger. Résultat : les investisseurs paniquent, et les grandes valeurs tech tombent les unes après les autres :

Nvidia : -10 %

ASML : -11 %

Texas Instruments, SK Hynix, Samsung, Micron, Broadcom : tous dans le rouge

Nasdaq 100 : -3,4 %, soit 1 000 milliards de capitalisation potentiellement envolés

VIX (indice de volatilité) : en explosion

DeepSeek, la start-up qui affole la Silicon Valley

Lancée par Liang Wenfeng, un ancien gestionnaire de fonds quantitatifs, DeepSeek ne se contente pas d’être une alternative : son modèle cartonne sur l’App Store, dépasse OpenAI et Meta, et séduit même Marc Andreessen, qui parle d’avancée technologique majeure.

Mais ce qui inquiète le plus, c’est la réaction des marchés : pendant que les géants US plongent, les valeurs IA en Chine explosent, notamment Merit Interactive, directement liée à DeepSeek.

L’IA chinoise rattrape-t-elle son retard ?

Jusqu’ici, on pensait que la Chine était freinée par le manque d’accès aux puces avancées à cause des restrictions américaines. Mais DeepSeek prouve que l’open source peut compenser ce manque. Le timing est terrible pour Wall Street : cette semaine, Apple et Microsoft dévoilent leurs résultats, et la hype autour de l’IA est encore sous pression.

Avec un Nasdaq 100 qui se négocie à 27 fois les bénéfices prévisionnels (contre 24 en moyenne), et Nvidia à 33 fois, tout le monde se demande : l’IA a-t-elle gonflé une bulle qui est en train d’exploser ?

Le verdict approche

Charu Chanana, stratégiste chez Saxo Markets, résume bien la situation :

“Si Nvidia domine aujourd’hui, rien ne garantit que cela dure. DeepSeek prouve que la concurrence s’accélère, et cette semaine sera un crash test pour tout le secteur.”

L’IA chinoise vient-elle de rebattre les cartes ? Réponse dans les prochains jours… mais une chose est sûre : la tech tremble