L’Europe termine dans le rouge, Wall Street ouvre largement dans le vert : c’est parti pour durer ?

Les bourses européennes clôturent leurs séances dans le rouge. Quel contraste avec les places boursières américaines qui fêtent la victoire du démocrate. Quelles sont les perspectives après l’élection de Trump ?

Mauvaise journée pour l’Euro Stoxx 50, qui baisse de 1,53%. Tout avait pourtant bien démarré puisque l’indicateur européen était en hausse de 1,5%, ce matin, alors que la victoire de Trump se dessinait déjà. Les bourses ont visiblement réévalué les perspectives depuis et sont entrées en territoire négatif en début d’après-midi.

Destin contrasté

Paris est en baisse de 0,7%, tout comme Francfort qui lâche 1,14%% et Milan 1,61%. Le Bel 20 a longtemps résisté mais doit finalement laisser filer 0,62%. Au même moment, Wall Street ouvre en grande pompe : +2% pour le S&P 500 et +2,32% pour le Nasdaq. Le Dow Jones prend même 3,15%.

Les grands acteurs américains des semi-conducteurs sont à la fête : Nvidia (+3,11%), Broadcom (+2,88%) ou Texas Instruments (+3,25%) sont nettement dans le vert, de même qu’Alphabet et Microsoft. Mais ce n’est rien à côté de l’action Tesla qui grimpe de 13%. Logique, au vu de l’implication de son patron, Elon Musk, dans la campagne de Donald Trump.

Les banques américaines triomphent également : JPMorgan Chase (+8,78%) ou Goldman Sachs (+10,88%).

Protectionnisme

C’est que les perspectives ne sont pas très optimistes pour la zone euro. L’élection de Trump a fait chuter l’euro (et devrait continuer à le faire). Et un euro plus faible veut dire des importations plus chères pour les entreprises européennes.

Du côté des exportations, il y a aussi les perspectives de nouvelles taxes : Trump a claironné durant sa campagne qu’il augmenterait les taxes d’importation de 10%. Elles nuiraient à la compétitivité des entreprises européennes qui vendent aux États-Unis, car les entreprises locales ne paient pas ces taxes (et devraient d’ailleurs voir leur charge fiscale globale baisser).

Les actions des constructeurs automobiles sont ainsi en chute. Les groupes allemands, surtout. VW, déjà dans la tourmente, perd plus de 5%. BMW 7%, Mercedes 6,5% et Porsche près de 6%. Le cours de Renault est plat (+0,07%). Mais d’autres se débrouillent mieux, comme Stellantis (+1%) ou Ferrari (+0,7%).

Mais il n’y a pas que cela. Trump veut taxer les importations chinoises encore plus fortement. Cela pourrait entrainer les deux blocs dans une nouvelle guerre commerciale, qui nuirait aussi fortement à l’Europe. Premièrement à cause d’un ralentissement de la croissance mondiale qui en résulterait (et les actions européennes sont très sensibles à la croissance mondiale). Deuxièmement car la Chine exporterait alors davantage vers l’Europe, créant un déficit commercial et étouffant les entreprises locales.