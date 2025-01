Trends-Tendances Bourse Live: votre outil pour investir

Voilà un outil dont vous ne pourrez plus vous passer. Trends-Tendances lance, ce jeudi 23 janvier, sa plateforme boursière Trends-Tendances Bourse Live. Vous y retrouverez toutes les cotations en temps réel, un suivi des informations à ne pas manquer, des portraits et données d’entreprises, des graphiques précis, des conseils judicieux… Une multitude d’informations dopée à l’intelligence artificielle.

Surtout, vous serez le pilote de votre information en ayant la possibilité de constituer votre portefeuille personnel, en suivant vos valeurs de prédilection, en challengeant vos intentions, en confrontant les opinions avec celles d’experts. Les nouvelles tendances, ETF et cryptomonnaies, ne sont pas oubliées. Pour ne rien manquer, une newsletter quotidienne sera diffusée chaque jour en fin d’après-midi.

Cette plateforme est le fruit d’un partenariat noué par Roularta, éditeur de Trends-Tendances, avec la société norvégienne Norkon, qui l’a développée pour les marchés nordiques depuis 2016. Arrivé à maturité, elle vous est offerte en exclusivité, pour la première fois en français et en néerlandais. La plateforme Trends-Tendances Bourse Live dispose des informations instantanées fournies par ABM Financial Media, ainsi que de l’expertise des journalistes de Trends-Tendances et de son pendant néerlandophone Trends.

L’information est une clé vitale pour bien investir. Le monde est en mouvement perpétuel, les tendances virevoltent, tous les secteurs sont confrontés à des révolutions d’envergure, la géopolitique s’affole… Qui aurait pu croire que les Sept Fantastiques (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla) dicteraient la loi à ce point? Mais qui peut prédire combien de temps cela durera? Est-il prudent de miser encore sur le secteur pharma ou la star Lotus en Belgique, ou vaut-il mieux se préparer au retour de l’immobilier ou de l’énergie? Comment réagir face à la création par Donald Trump et son épouse de nouvelles cryptomonnaies?

La plateforme Trends-Tendances Bourse Live s’adresse aussi aux jeunes, de plus en plus tentés par ce “jeu” grandeur nature, qui permet de faire fructifier ses économies, de soutenir des projets d’avenir ou de trouver refuge en des temps hostiles. “Mon conseil à ceux qui veulent faire leurs premiers pas en Bourse? Formez-vous!”, insiste Grégory Guilmin, docteur en finance, auteur, conférencier et éditeur d’une newsletter à succès. Dans une chronique hebdomadaire publiée tous les jeudis sur la plateforme, il distillera ses conseils et ses analyses, avec toujours un même objectif: vous donner des clés.

Prenez votre avenir financier en mains, en connaissance de cause. Vaut-il mieux s’adonner à une gestion active ou se laisser guider par une gestion passive? L’explosion des ETF, ces placements qui répliquent les performances d’un marché ou d’un secteur, interroge. Dans l’ensemble, les produits indiciels représentent aujourd’hui 50% des fonds en action et 40% des fonds en obligations, et leur croissance n’est pas finie. Leurs rendements et leurs frais réduits expliquent ce boom. Mais cela ne manque-t-il pas de finesse dans la gestion du portefeuille? Cela n’incite-t-il pas à la panique en cas de tempête? C’est l’objet du dossier d’ouverture de ce magazine, qui donne le ton.

Gérer ses investissements de façon responsable et avisée, c’est une nécessité à l’heure où le rendement de l’épargne sans risque est faible et l’avenir des pensions incertain. Investir en Bourse, ce peut être une passion, c’est aussi une source bienvenue de capital à risque, alors que les entreprises doivent réussir leur transition. Trends-Tendances Bourse Live devient, dès ce jeudi, un acteur en phase avec une époque passionnante.