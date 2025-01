Trends-Tendances Bourse Live: le mode d’emploi

Trends-Tendances lance sa nouvelle plateforme dédiée à la Bourse et au monde de l’investissement. Voici un guide pour en tirer le meilleur parti.

C’est un outil qui deviendra rapidement indispensable pour la gestion de votre portefeuille. Bienvenue sur Trends-Tendances Bourse Live, une plateforme interactive qui vous permet de suivre en temps réel l’évolution des cours boursiers et de consulter les dernières actualités financières. En complément, elle propose également un simulateur d’investissement.

Accessible depuis le site internet de Trends-Tendances, cette plateforme vous offre une multitude de possibilités pour composer votre portefeuille et obtenir les dernières nouvelles pour le gérer de façon optimale.

Voici les principales fonctionnalités pour vous familiariser avec ce nouvel outil.

La page d’accueil : navigation du haut vers le bas

Le globe interactif

Le globe affiche les principaux indices boursiers mondiaux. Vous pouvez le manipuler avec votre souris ou votre doigt pour visualiser leur évolution au cours de la journée. À droite du globe, un graphique montre l’évolution en temps réel du Bel 20 durant les heures de négociation.

La barre des indices

Cette barre récapitule certains indices et matières premières clés. Si vous disposez d’un compte Roularta et êtes connecté, vous pouvez personnaliser cette barre en sélectionnant les éléments qui vous intéressent le plus (jusqu’à six maximum).

Actualité

Dans cette section, vous trouverez les dernières nouvelles liées à la Bourse. Elle comprend :

L’actualité en direct : les informations les plus récentes et les “dernières nouvelles”.

: les informations les plus récentes et les “dernières nouvelles”. Les analyses et conseils : des articles de fond portant sur des actions spécifiques, des indices ou le marché en général, accompagnés des avis d’analystes.

Gagnants et perdants

Ce tableau présente les meilleures et les moins bonnes performances du jour. Vous pouvez personnaliser votre aperçu en sélectionnant :

La Bourse de Bruxelles , de Paris, d’Amsterdam ou un mélange des trois (menu en haut à gauche).

, de Paris, d’Amsterdam ou un mélange des trois (menu en haut à gauche). Une période d’analyse : jour, semaine, mois ou année (menu en haut à droite).

: jour, semaine, mois ou année (menu en haut à droite). Passez votre souris sur le nom des entreprises pour afficher un graphique détaillé de leur évolution.

© Trends-Tendances

Poids lourds du Bel 20

Cette section détaille la performance des 20 actions individuelles du Bel 20 pour la journée en cours. En survolant les cases avec votre souris, vous accédez à un graphique détaillé.

Le tableau des poids lourds s’ajuste automatiquement si vous modifiez la temporalité dans la section des “Gagnants et perdants”.

Secteurs

Sur ce tableau, vous trouverez les performances de différents indices sectoriels européens.

Sur ce tableau, vous trouverez les performances de différents indices sectoriels européens. Favoris et alertes

Sur le côté droit de la page, vous avez un aperçu de vos favoris et de vos alertes.

Vous devez vous connecter pour pouvoir ajouter des favoris ou créer des alertes.

Barre de recherche

Saisissez le nom d’une entreprise, d’un indice ou d’un produit pour le trouver rapidement.



© Trends-Tendances

Accueil

Cliquez ici pour revenir à la page d’accueil. Vous pouvez également y accéder en cliquant sur le logo de Trends-Tendances Bourse Live.



Cours

Ce bouton vous redirige vers la page répertoriant tous les cours. Un sous-menu vous permet de naviguer facilement entre différentes catégories d’actifs : Actions, Indices, Matières premières, Devises et Cryptomonnaies.

© Trends-Tendances

Action(s)

Sur la page d’accueil, sous l’onglet “ Cours ”, vous pouvez choisir la Bourse (Euronext, Nasdaq, NYSE, et d’autres actions internationales) en haut à gauche. Vous aurez alors un tableau reprenant de nombreuses actions et des chiffres clés.

Vous pouvez choisir le cours d’aujourd’hui ou l’évolution historique. Vous pouvez trier le tableau selon l’un ou l’autre élément, en appuyant sur la petite flèche à côté de la catégorie du chiffre.

© Trends-Tendances

Allons ensuite sur la page d’une action en particulier. Vous trouverez les éléments clés pour observer l’évolution de son cours.

Le graphique affiché est celui de la journée en cours, mais vous pouvez choisir d’autres temporalités en haut à droite. Passez avec votre souris sur la courbe et vous verrez l’évolution du cours entre le niveau actuel et le moment choisi avec votre souris.

Juste en dessous du graphique, à droite, vous trouverez un bouton intitulé “Paramètres”. Ce bouton ouvre un menu avec diverses options techniques..

© Trends-Tendances

Recliquez sur “Paramètres” puis sur “Comparer ”. Grâce à ce bouton, vous pouvez ajouter d’autres actions pour comparer l’évolution de leurs cours respectifs.

© Trends-Tendances



À gauche, il est également possible d’ajouter des indicateurs techniques au graphique, tels que le MACD, l’ADX, le RSI ou l’oscillateur stochastique.

Dans la colonne du milieu, vous trouverez des options pour ajuster le cours en fonction des splits d’actions et d’autres facteurs.

Enfin, dans la colonne de droite, vous pouvez activer le mode mains libres pour observer l’évolution du cours entre deux points spécifiques de manière plus détaillée. Pour ce faire, cliquez sur la courbe, maintenez le clic et faites glisser la souris.

Avec le mode dessin, vous pouvez ajouter des lignes au graphique pour enrichir votre analyse. Ces lignes seront enregistrées et resteront visibles sur le graphique lorsque vous quitterez la page, bien qu’elles puissent être supprimées à tout moment.

Sous les paramètres, vous trouverez les valeurs fondamentales telles que le ratio cours/bénéfice, le ratio cours/ventes et le rendement du dividende (si l’entreprise en distribue). Passez votre souris dessus pour obtenir une description plus détaillée.

Vous pourrez également consulter les signaux techniques relatifs à cette action, ainsi que la date ou le niveau auquel ces signaux ont été déclenchés, et ce que cela pourrait signifier.

En dessous, vous trouverez nos articles concernant l’entreprise liée à cette action.

Si vous disposez d’un compte, vous pouvez ajouter l’action à vos favoris ou créer des alertes pour suivre son évolution (en haut de la page, à côté du nom de l’entreprise).

Indice, matières premières, devises, cryptomonnaies

Les indices, matières premières et cryptomonnaies se consultent de la même manière que les actions, en utilisant les mêmes outils pour analyser les graphiques et les mêmes informations (à quelques exceptions près, car certaines données fondamentales ne s’appliquent pas).

Sur la page des devises, un calculateur de taux de change est disponible. Un autre calculateur est également présent sur la page de chaque devise.

© Trends-Tendances

Outils

Sur cette page, vous trouverez des outils dédiés aux investisseurs. Ils sont réservés aux personnes qui créent un compte..

© Trends-Tendances

Portefeuille

Sur cette page, vous pouvez créer différents portefeuilles pour suivre la performance de vos actifs sur le marché et évaluer si vos choix ont été judicieux ou si vous subissez des pertes.

L’outil vous permet également d’ajouter votre portefeuille réel, celui de votre compte-titres, en intégrant les actions achetées et vendues par le passé, ainsi que la commission du courtier. Vous pourrez ainsi suivre et analyser l’évolution de votre portefeuille, tout en visualisant la plus-value réalisée.

Analyse technique

L’analyse technique repose sur plusieurs éléments dits “techniques”, comme le fait qu’une action soit survendue ou surachetée, ou encore que le volume ou la valeur des échanges soit particulièrement élevé par rapport à la moyenne habituelle, etc.

Sur la page d’aperçu, vous trouverez un classement général basé sur le cours du jour. Cependant, en cliquant sur “Afficher plus”, vous serez redirigé vers la page “Explorer”.

Explorer

Sur cette page, vous pouvez naviguer à travers divers éléments techniques et données fondamentales pour voir quelles actions ont atteint certains niveaux. Il suffit de sélectionner deux critères pour créer un graphique, et trois pour créer un graphique en trois dimensions.

Cliquez sur le bouton en forme d’ampoule, en haut à droite, pour consulter des exemples d’analyses. Des articles détaillant la manière d’utiliser cet outil et ces informations pour identifier des actions “prometteuses” seront publiés prochainement.

Exemple de recherche : les actions avec un ratio cours/bénéfice très bas, mais rendement positif sur l’année.

© Trends-Tendances

Alertes

Les alertes fonctionnent un peu comme la page “Explorer”, mais de manière inverse. En créant une alerte, vous serez notifié lorsqu’une action atteindra un prix spécifique, un rendement journalier, ou un niveau technique ou fondamental donné. Ces alertes seront envoyées par notification de votre navigateur, dans un premier temps. Vous êtes limité à un nombre d’alertes.

Pour créer une alerte, il vous suffit de cliquer sur l’icône “Alerte” (représentée par une cloche) en haut à droite de la page d’un actif, ou d’accéder directement à la page des alertes.

Favoris

Sur la page de chaque actif, vous trouverez une case avec une étoile et le mot “Favori”. En cliquant dessus, vous ajouterez cet actif à vos favoris.

Vous pourrez ainsi garder vos actifs favoris à portée de main, tous regroupés au même endroit pour suivre facilement leur évolution. La page “Favoris” affiche également des graphiques montrant leur performance du jour.

Mode lumière, mode sombre

Vous avez la possibilité de choisir le fond de la page : blanc (mode lumière) ou noir (mode sombre). Seuls le globe sur la page d’accueil et le graphique à sa droite resteront en noir.

Pour les personnes souffrant de daltonisme, il est recommandé d’utiliser le mode lumière, car cela améliore la visibilité des différences entre le vert (cours en hausse) et le rouge (cours en baisse).