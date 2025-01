Tout roule pour Tesla, malgré une année 2024 à oublier : “2025 sera une année pivot, 2026 sera épique !”

Ainsi vont les marchés. Les résultats très décevants présentés hier par Tesla n’ont pas entamé la confiance des investisseurs. Après fermeture, le cours de l’action gagnait 4,22%. Parce que les investisseurs sont déjà tournés vers 2025 qui devrait être un tournant, promet Elon Musk.

Si le chiffre d’affaires a progressé de 2%, à 25,7 milliards de dollars, le bénéfice net a lui dégringolé de 71% en un an, 2,32 milliards d’euros. Dans les deux cas, c’est en dessous des attentes des analystes de Factset.

La cause ? Des ventes très décevantes. Les livraisons ont fléchi de 1% en 2024, avec 1,79 million de véhicules. Il s’agit tout simplement du premier recul de l’histoire de Tesla. Seule lumière au tableau : le constructeur américain reste le premier vendeur de véhicules électriques au monde, juste devant BYD et ses 1,76 million unités.

Malgré tout, le titre bondissait de 4,22%, après séance. La baisse de la tarification et des options de financement sont qualifiées “d’attractives”, souligne le groupe automobile. “Des prix abordables restent la priorité dans l’esprit des clients et nous continuons d’examiner tous les aspects du coût de revient des matériaux par véhicule”.

Robots-taxis

Ce sont surtout les perspectives de 2025 qui semblent donner de la confiance aux investisseurs. 2025 pourrait être une “année pivot” vers une année 2026 qui s’annonce “épique”, selon Elon Musk.

« Nous avons réalisé beaucoup d’investissements critiques en 2024 dans l’industrialisation de l’intelligence artificielle et de la robotique qui porteront leurs fruits dans le futur », a ajouté le milliardaire. “Je vois un chemin, ce ne sera pas facile, mais il existe, pour que [Tesla] devienne la société la mieux valorisée au monde, et de loin ».

Pour devenir la première valorisation au monde et dépasser Apple et ses 3.600 milliards de dollars, Tesla devra croître de 1 300 milliards. Soit un bond de 150% d’ici 2026. Ce qui n’est pas impossible si la trajectoire vers les robots-taxis se déroule comme prévu : les premières voitures totalement autonomes (FSD) devraient rouler dès le mois de juin, à Austin, au Texas. Tous les autres États américains devraient suivre d’ici 2026. Les propriétaires de Tesla pourront alors intégrer la flotte de robots-taxis.

Pour son expansion mondiale, Tesla proposerait son logiciel payant à d’autres constructeurs. « Aucune autre société dans le monde n’est aussi avancée que Tesla dans l’intelligence artificielle appliquée au monde réel », avance le milliardaire.

Optimus

2025 devrait également être une année pivot pour le robot humanoïde Optimus. Il était question à la base de livrer 10.000 robots cette année. Ce ne sera pas le cas, a reconnu Elon Musk. Mais “plusieurs milliers” de robots intégreront les usines Tesla dès la fin de l’année. Le patron de Tesla voit toujours dans ce marché un potentiel de “10.000 milliards de dollars”, avec une production de plus de 1 million par an pour un coût unitaire ramené à 20.000 dollars.

Finalement, le plus décevant pour 2025 devrait être les ventes. Elon Musk ne se lance plus dans des promesses farfelues, mais prédit néanmoins un retour de la croissance. Il reste à voir le comportement des acquéreurs, face au tournant politique entamé par le milliardaire. Son produit reste l’un des meilleurs du marché, mais sera-ce suffisant pour convaincre le plus grand nombre ?