Recticel a fortement chuté en bourse, ces deux dernières années. Mais les derniers résultats sont bons.

Le producteur de mousse isolante poursuit sa transition vers un acteur de l’isolation (pure). La nouvelle la plus marquante lors de la publication de ses résultats annuels de 2024 a été l’annonce que l’entreprise est en train d’investir 50 millions d’euros en Amérique du Nord pour un projet greenfield (« à partir de zéro ») pour les panneaux d’isolation. La nouvelle usine devrait être mise en service d’ici à la fin de l’année 2026. Cela, en plus d’un investissement dans une usine de recyclage à Wevelgem.

Auparavant, l’accent était plutôt mis sur la croissance externe. D’abord avec l’achat de l’entreprise slovène Trimo (au printemps 2022) et ensuite avec l’acquisition de Rex Panels & Profiles, une entreprise basée à Tournai. REX dispose d’une capacité de production de 4 millions de m², mais seulement 50 % de cette capacité était utilisée. L’union des forces pourrait donner une longueur d’avance pour servir le marché d’Europe occidentale avec des solutions d’isolation intelligentes.

Chiffres

Mais les chiffres annuels pour 2024 sont également très bons. Grâce notamment à la contribution de REX, le chiffre d’affaires du groupe en 2024 a augmenté de 15,3% pour atteindre 610,2 millions d’euros. Au premier semestre, il a augmenté de 12,2 %, puis de 18,3 % au second semestre. Il s’agit incontestablement d’une belle performance compte tenu des difficultés des marchés européens de la construction. Les ventes comparables (hors acquisition REX) ont également augmenté de 4,5 %, avec une accélération au second semestre (6,4% de juillet à décembre et 2,6% au cours des six premiers mois).

Fin décembre 2023, Recticel disposait encore d’une trésorerie nette de 161,9 millions d’euros, soit près de 3 euros par action. Après l’acquisition de REX et une augmentation du fonds de roulement, la trésorerie à la fin de 2024 est tombée à 74,4 millions d’euros, soit encore plus d’un euro par action. L’accent mis sur l’isolation semble donc être un bon choix.

Pour l’ensemble de l’année, l’objectif était un flux de trésorerie opérationnel ajusté (ebitda) d’environ 50 millions d’euros et il a été parfaitement atteint avec un ebitda ajusté de 49,6 millions d’euros, soit une augmentation de 26,7% par rapport aux 39,2 millions d’euros de 2023. La marge d’ebitda (ebitda/chiffre d’affaires) est ainsi remontée de 7,4 à 8,1%.

Le résultat net est passé de 3,3 à 18,1 millions d’euros, soit plus de cinq fois plus. Le bénéfice par action est passé de 0,06 à 0,32 euro et il est donc proposé de maintenir le dividende à 0,31 euro par action.

Conclusion

L’action ne s’est que partiellement remise de la forte baisse qu’elle a connue au cours des deux dernières années. A 1,4 fois la valeur comptable attendue et à environ 9 fois le ratio valeur d’entreprise (ev) / flux de trésorerie d’exploitation (ebitda) pour cette année, la valorisation est raisonnable, particulièrement dans une perspective internationale. Nous réaffirmons donc notre recommandation de fin janvier et pensons que l’action peut surperformer l’indice au cours de l’année à venir.

Recommandation : acheter

Risque : moyen

Note : 1B

Prix : 11,14 euros

Ticker : REC BB

Code ISIN : BE0003656676

Marché : Euronext Brussels

Capitalisation boursière : 638,5 millions d’euros

Ratio cours/bénéfice en 2024 : –

Ratio cours/bénéfice attendu en 2025 : 13

Différence de cours sur 12 mois : +6%

Différence de cours depuis le début de l’année : +8%

Rendement du dividende : 3%