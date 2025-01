Le tuyau de la semaine : Recticel

Sa valorisation redevenue raisonnable, le titre est résolument digne d’achat. L’accent qu’a choisi de mettre Recticel sur l’isolation s’avère judicieux.

La voie de la croissance est ouverte pour les années à venir, pour Recticel, même si ce potentiel ne se reflète pas dans le cours actuel de son action. Il existe en effet un consensus sur la stratégie que Recticel 2.0 doit mettre en œuvre : l’exploitation du potentiel de croissance dans l’isolation. Une première acquisition, de Trimo, a été réalisée à cette fin en 2022. Un triple renforcement pour Recticel. Géographiquement vers l’Europe centrale, nouveau segment avec l’entrée dans les panneaux d’isolation, et techniquement par l’ajout de la laine minérale comme matière première. Puis Recticel a acquis la tournaisienne REX Panels & Profiles, qui dispose d’une capacité bâtie de 4 millions de m2 mais n’en utilise que 50 %. Le mariage pourrait lui conférer une belle avance pour servir le marché d’Europe occidentale avec des solutions d’isolation intelligentes. L’achat de REX a été réalisé à une valeur de l’actif économique de 70 millions d’euros, en espèces.

Chiffres

Jan Vergote dirige Recticel depuis le 1er septembre 2023. Et les chiffres annuels de 2023 n’ont que confirmé ce qui était déjà apparu clairement cette année-là : les marchés européens de la construction ont connu un changement de tendance défavorable avec la forte poussée inflationniste et la campagne de hausse des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne. Le chiffre d’affaires (CA) est passé de 587,8 millions d’euros en 2022 à 529,4 millions fin 2023. L’effet de la perte de CA sur le résultat a été considérable : l’Ebitda a chuté de 39 %, à 39,2 millions d’euros. Avec à la clé, un recul de la marge d’Ebitda (Ebitda/CA) de 10,9 % à 7,4 %. Le résultat net a reflué de 62,4 millions d’euros à 3,3 millions d’euros (de 1,11 à 0,06 euro par action).

L’achat de REX influera encore sur les chiffres de 2024. Tout d’abord, le CA. Grâce à REX, le CA du groupe a crû de 18 %, à 156,6 millions d’euros, au 3e trimestre de 2024. Malgré l’atonie des marchés européens de la construction, le CA à périmètre constant a gagné 6 %, une accélération par rapport au 1er semestre. Sur les six premiers mois, la progression du CA a été de 2,6 %, grâce surtout à la croissance à deux chiffres du volume des pôles Insulation Boards et Panels. Si l’Europe occidentale prend de l’avance, l’Europe centrale est en retrait.

On note aussi une incidence sur la situation financière. Fin 2023, Recticel affichait encore une trésorerie nette de 161,9 millions d’euros (3 euros par action). Après l’acquisition de REX et l’augmentation du fonds de roulement, ses liquidités sont tombées à 58,1 millions d’euros, soit un peu plus d’un euro par action, mi-2024. L’accent mis sur l’isolation se révèle donc judicieux. La croissance en volume devrait s’être poursuivie en 2024 (publication des chiffres annuels : le 4 mars). Le CEO pronostique pour l’année écoulée un Ebitda ajusté de 50 millions, soit le double du 1er semestre. Sur la période, l’Ebitda ajusté a bondi de 18,2 à 25,1 millions d’euros (+37,9 %). La marge d’Ebitda a donc progressé, de 6,8 à 8,4 %. Le résultat net, lui, s’est hissé de 2,2 à 6,6 millions d’euros (de 0,04 à 0,12 euro par action).

Conclusion

L’action a corrigé ces derniers mois. A 1,3 fois sa valeur comptable attendue et à 8,5 fois le ratio valeur de l’actif économique/Ebitda projeté pour l’an prochain, la valorisation est redevenue plus que raisonnable. Le titre affiche une décote moyenne de 30 % par rapport à la concurrence. C’est pourquoi nous relevons notre conseil à digne d’achat et épinglons le titre comme tuyau de la semaine.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 9,63 euros

Ticker : REC BB

Code ISIN : BE0003656676

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 555 millions EUR

C/B 2024 : 35

C/B attendu 2025 : 18

Perf. cours sur 12 mois : -3 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -6 %

Rendement du dividende : 3,2 %