Prévisions légèrement décevantes pour Microsoft

Contrairement aux actionnaires de Nvidia, ceux de Microsoft ont réagi avec une relative indifférence à l’agitation qu’il y a eu autour du nouveau modèle d’intelligence artificielle (IA), développé par la start-up chinoise DeepSeek. En théorie, le code open source de DeepSeek permet à n’importe quelle entreprise logicielle de concevoir des applications d’IA à moindre coût. Des applications, susceptibles de concurrencer notamment l’assistant IA CoPilot intégré aux solutions Microsoft. Cependant, en pratique, il sera difficile d’ébranler l’écosystème Microsoft, sans compter les préoccupations liées à la sécurité des données.

Microsoft demeure bien plus qu’un simple acteur de l’IA, bien qu’il ait déjà investi 14 milliards de dollars dans son partenaire OpenAI et prévoit d’augmenter encore ses investissements. Actuellement, le chiffre d’affaires, lié à l’IA, s’établit à 13 milliards de dollars en rythme annuel, soit moins de 5 % du chiffre d’affaires total estimé. Néanmoins, l’entreprise reste attentive aux inquiétudes concernant un surinvestissement dans l’infrastructure IA.

Au dernier trimestre, les dépenses en capital (hors coûts de leasing) ont atteint 15,8 milliards de dollars. Pour l’ensemble de l’exercice en cours, elles devraient s’élever à 80 milliards de dollars, dont une part significative dédiée aux infrastructures IA, notamment les centres de données. Microsoft prévoit de réduire ces investissements dès le prochain exercice, qui débute en juillet, ce qui permettra un allègement des dépenses.

Sur le trimestre clôturé en décembre, soit le deuxième trimestre de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires a progressé de 12,3 % en glissement annuel pour atteindre 69,6 milliards de dollars, dépassant de 850 millions de dollars le consensus des analystes. Toutefois, ce taux de croissance est le plus faible enregistré au cours des six derniers trimestres.

La division « Intelligent Cloud », qui inclut l’offre cloud d’Azure de Microsoft, a enregistré une croissance de 19 % à 25,5 milliards de dollars, mais ces résultats restent inférieurs aux prévisions de 300 millions de dollars. Azure a progressé de 31 %, légèrement en dessous des attentes (32 %) et du trimestre précédent (34 %). Pour le troisième trimestre en cours, Microsoft anticipe une croissance de 31 à 32 % à taux de change constants. Azure reste le deuxième acteur du cloud derrière AWS d’Amazon, mais sa croissance est toujours freinée par un manque de capacité des centres de données.

Le bénéfice opérationnel de la division « Intelligent Cloud » a néanmoins augmenté de 14 % à 10,8 milliards de dollars. L’ensemble des revenus liés au cloud, toutes divisions confondues, a progressé de 21 % à 40,9 milliards de dollars, légèrement sous l’estimation de 41,1 milliards. La marge brute de l’activité cloud a reculé légèrement à 70 % en raison des investissements élevés.

À l’échelle du groupe, le bénéfice net et le bénéfice par action ont chacun progressé de 10 %, atteignant respectivement 24,1 milliards de dollars et 3,23 dollars, ce qui dépasse les attentes. La marge brute globale est restée stable à 69 %. Pour le trimestre en cours, Microsoft prévoit un chiffre d’affaires compris entre 67,7 et 68,7 milliards de dollars, ce qui implique un nouveau ralentissement de la croissance de 9 à 11 % sur un an. Ce chiffre est inférieur aux attentes du consensus (69,8 milliards), mais la direction est traditionnellement très prudente dans ses prévisions.

Au deuxième trimestre, Microsoft a versé 9,7 milliards de dollars en rémunérations aux actionnaires : répartis entre 6,2 milliards de dollars de dividendes et 3,5 milliards de rachats d’actions, portant le total des distributions depuis le début de l’exercice 2025 à 18,7 milliards de dollars.

Microsoft affiche une position de trésorerie nette excédant 20 milliards de dollars, un montant qu’il pourrait aisément accroître en réduisant ses investissements. Le flux de trésorerie disponible, par exemple, a chuté de 29 % en glissement annuel pour atteindre 6,5 milliards de dollars au cours du dernier trimestre. Étant donné que la charge d’investissement diminuera au cours du prochain exercice, le flux de trésorerie disponible et la position de trésorerie pourraient également remonter.

Conclusion

Microsoft est ressorti relativement indemne de l’onde de choc provoquée par DeepSeek, mais l’entreprise a dû néanmoins céder quelques pour cent après les résultats trimestriels. Microsoft est une société brillante sur le plan opérationnel, mais notre plus grande réserve à l’encontre d’un investissement est la valorisation élevée. De plus, l’action n’a pas réussi à atteindre un nouveau sommet depuis un certain temps et les investisseurs sont devenus un peu plus prudents. Microsoft se négocie à 34 fois les bénéfices attendus pour l’exercice en cours et à 12 fois le chiffre d’affaires. Pour 2026, ces chiffres tombent à 30 et 10,5 fois, respectivement. Nous vendrions au moins une partie de la position en Microsoft à ce stade et attendrions un meilleur point d’entrée.

Recommandation : vendre

Risque : moyen

Note : 3B

Apparu sur https://trends.levif.be/bourse-live/ le 30 janvier

Cours : 442,33 USD

Ticker : MSFT US

Code ISIN : US5949181045

Marché : Nasdaq

Capitalisation boursière : 3320 milliards USD

Bénéfice par action 2024 : 38

attendu entre 2025 et 2024 : 34

Différence de prix sur 12 mois : +8%

Différence de prix depuis le début de l’année : +5%.

Rendement du dividende : 0,7