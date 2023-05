Cinq valeurs très susceptibles de bien se redresser

Nous n’hésitons pas à enfoncer le clou, ces dernières semaines: compte tenu des années de turbulences qui attendent selon nous les marchés financiers, ce sont les actions sous-évaluées qu’il convient de dénicher. Nous vous présentons cette fois cinq valeurs internationales susceptibles de se redresser davantage que leur indice de référence au cours des 12 à 24 mois qui viennent.

Cette sélection est le fruit d’un examen minutieux de nombreux titres. Il fallait avant tout qu’ils aient sous-performé leur indice de référence d’au moins 40% sur les cinq dernières années. Mais on n’achète pas une action uniquement parce qu’elle sous-performe nettement le marché. Les raisons de sa sous-performance doivent être analysées. Nous expliquons pourquoi chacune des actions ci-dessous, classées par ordre alphabétique, ne devrait à moyen terme plus être à la traîne.

1. Bayer (-63% par rapport à l’EuroStoxx 50 sur 5 ans): Monsanto a été une très mauvaise pioche. Son rachat a terni l’image et fait fondre la valeur boursière de l’entreprise allemande. Mais avec une division pharmaceutique qui vaut à elle seule à peu près la capitalisation boursière actuelle de Bayer, un nouveau CEO et, parmi les actionnaires, des activistes américains, davantage de valeur devrait être créée au cours des deux prochaines années.

2. Disney (-41% par rapport au Dow Jones sur 5 ans): affiche la moins mauvaise performance de la sélection, mais est tout de même allée jusqu’à -45% ces deux dernières années. Le retour à sa tête de Bob Iger, qui avait en son temps mené le groupe droit vers le succès, devrait le remettre sur cette voie et en doper l’action.

3. Prosus (-47% par rapport à l’EuroStoxx 50 sur 5 ans): le holding a souffert des mesures prises par la Chine à l’égard de ses géants de la tech, et donc de Tencent, lequel demeure néanmoins très prometteur. Aucune autre participation de Prosus n’est intégrée dans sa valorisation actuelle: l’action présente toujours une décote de quelque 40% par rapport à la valeur intrinsèque. Une reprise des marchés boursiers chinois entraînerait une belle remontée du cours.

4. Vodafone (-83% par rapport au Stoxx 600 sur 5 ans): le groupe télécom affiche la pire performance du quintet. Son action est désormais si bon marché et le rendement du dividende, si attrayant, que de plus en plus d’investisseurs opportunistes, conscients que le sentiment à l’égard du secteur est exagérément négatif, prennent des positions. Pourrait entrer dans le portefeuille modèle.

5. Volkswagen (VW; -53% par rapport à l’EuroStoxx 50 sur 5 ans): l’introduction en Bourse de Porsche a été une réussite, mais est encore loin d’avoir conduit à la hausse escomptée de la valorisation du groupe, le climat économique demeurant incertain. VW, qui dispose d’une plantureuse trésorerie et pourrait faire entrer en Bourse d’autres marques de luxe encore, nous paraît pouvoir battre le marché.