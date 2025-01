Comme à l’aube de chaque année, analystes et stratégistes publient leurs prévisions pour 2025. Nous profitons de l’opportunité pour vous présenter une sélection d’actions robustes, qui nous paraissent prometteuses. Bien sûr, chaque année réserve son lot d’événements imprévisibles : une telle liste doit par conséquent être interprétée de manière dynamique, en d’autres termes en sachant qu’elle peut évoluer à tout moment.

Nous avons fondé notre sélection sur un certain nombre de critères constants – stabilité de la croissance des bénéfices, valorisation, et évolution (de négative à positive) de la dynamique. Commençons par examiner les titres dont les bénéfices affichent la croissance à la fois la plus vigoureuse et la plus stable.

Les cinq valeurs à la croissance la plus vigoureuse

Chart Industries est une des cinq valeurs à la croissance la plus rapide au sein du portefeuille thématique. Ses produits destinés à la transition énergétique (des technologies pour le gaz naturel liquide, l’hydrogène et la capture du CO2, entre autres) sont très demandés. La direction estime que le bénéfice par action progressera de plus de 40 % au cours des années qui viennent. Les analystes se montrent plus circonspects, ce qui ne les empêche pas d’annoncer une croissance de près de 30 %. Bien qu’elle se soit appréciée au quatrième trimestre, l’action Chart Industries n’est pas exagérément onéreuse.

Le spécialiste de la cybersécurité Palo Alto fait lui aussi partie de notre sélection. Sa nouvelle stratégie, qui consiste à vendre principalement des plateformes complètes, est couronnée de succès et lui garantit une croissance pérenne. Son modèle d’exploitation est évolutif. L’action est, ceci dit, plutôt onéreuse.

Filiale d’Alphabet, Google peut se prévaloir d’une croissance régulière de son moteur de recherche du même nom et de sa chaîne YouTube, ainsi que d’une accélération de la croissance de son activité cloud. Autre filiale du groupe, Waymo a levé 5,6 milliards de dollars, qu’elle consacrera au financement du déploiement de taxis sans chauffeur dans une série de villes nouvelles. Le procès pour abus de position monopolistique du moteur de recherche ayant laissé des traces, le titre Alphabet est assez faiblement valorisé. A présent que l’on sait que c’est Donald Trump qui succédera à Joe Biden, les craintes de mesures drastiques à l’encontre de Google (la perspective d’une vente forcée du navigateur Chrome, par exemple) semblent pouvoir s’atténuer. D’où le nouveau bond du cours au mois de décembre.

Corpay et Sage Group sont deux autres entreprises à la croissance constante, dotées d’un modèle d’exploitation évolutif. Leur chiffre d’affaires devrait progresser de 10 % environ. Leurs coûts étant relativement stables, leurs marges bénéficiaires sont orientées à la hausse et la croissance escomptée de leurs bénéfices est bien plus importante encore.



Les cinq valeurs à la croissance la plus rapide en 2025

Chart Industries : 26,6 %

Palo Alto : 14,0 %

Alphabet : 13,3 %

Corpay : 9,3 %

Sage Group : 9,2 %

Source : Bloomberg

Les cinq valeurs les plus faiblement valorisées

Un autre angle d’attaque consiste à classer les actions en fonction de leur valorisation. Au sein du portefeuille, Everest Group, dont le ratio cours/bénéfice est inférieur à 7, ferme la marche. En cause : le risque inhérent à son activité de réassurance, dont les catastrophes naturelles sont susceptibles de plomber les résultats. Mais Everest s’est considérablement diversifiée ces dernières années, de sorte que le risque nous semble désormais moins aigu. L’assureur néerlandais NN Group est lui aussi très faiblement valorisé, une constatation que ne justifient ni sa stabilité, ni le potentiel de croissance de ses bénéfices, ni son généreux dividende.

De lourds investissements, des querelles familiales et une croissance en berne ont pesé sur le cours de l’action et donc, sur la valorisation de Rogers Communication. Il est fort possible que l’entreprise décide de vendre ses activités médias et sports cette année, ce qui la forcerait à dévoiler une partie de la valeur actuellement cachée.

BorgWarner et Incyte complètent le Top 5 des titres les moins bien notés. L’équipementier automobile souffre depuis plusieurs années de la chute des ventes de voitures. Quant à l’entreprise biotechnologique, son action avait bondi à la publication des chiffres trimestriels, avant de retomber à l’annonce du nom du nouveau secrétaire d’Etat américain à la Santé – Robert F. Kennedy Jr est connu pour son scepticisme vis-à-vis du secteur. Incyte n’en dispose pas moins d’une séduisante gamme de produits, que les investisseurs pourraient apprécier bien davantage pour peu que sa stratégie s’avère porteuse.



Les cinq valeurs les plus faiblement valorisées en 2025

Everest Group : 6,3 %

NN Group : 7,2 %

Rogers Communication : 9,2 %

BorgWarner : 9,9 %

Incyte : 10,0 %

Source : Bloomberg

Six valeurs dont la dynamique pourrait s’inverser

Nous avons, pour terminer, étudié les actions dont la dynamique, actuellement négative, pourrait s’inverser cette année.

Enphase Energy, qui produit des onduleurs pour panneaux solaires et des batteries de stockage, annonçait au début de 2023 un taux de croissance de 40 % par an. Son chiffre d’affaires a malheureusement cédé du terrain l’an dernier. Il suffirait toutefois que le marché de l’énergie solaire et des batteries se réveille pour que le vent tourne. Les analystes tablent sur une croissance du chiffre d’affaires de 14 % en 2025 et de plus de 20 % par la suite. Les bénéfices devraient augmenter plus rapidement encore.

Les analystes pronostiquent une envolée des bénéfices de Merck également. L’entreprise pharmaceutique comptabilise en effet certaines acquisitions mineures parmi ses charges directement, ce qui gomme ses marges.

Infineon a revu ses prévisions à la baisse à plusieurs reprises au cours des trimestres qui viennent de s’écouler. Les difficultés auxquelles sont confrontés les marchés de l’automobile et des énergies renouvelables pèsent sur ses résultats. Mais le fabricant de semi-conducteurs, qui a dévoilé plusieurs innovations l’année dernière, est parfaitement positionné pour tirer profit de toute amélioration du sentiment à l’égard des marchés où il opère.

Le fournisseur scandinave de services informatiques Atea est lui aussi à la peine depuis tout un temps. Alors que le recours massif au télétravail durant les confinements lui avait permis d’enregistrer une croissance fulgurante, sa situation s’est dégradée par la suite, d’autant que les entreprises ont remis leurs investissements à plus tard. L’informaticien espère désormais bénéficier de la demande de matériel avancé nécessaire à l’exploitation des nouvelles applications d’intelligence artificielle.

L’entreprise biotechnologique danoise Genmab, qui a clos l’exercice 2024 sur une nette progression de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices, mise sur une flambée de plus de 20 % de ce dernier poste au cours des années qui viennent. Une évolution que ne reflète pas encore le titre, lequel s’est effondré de plus de moitié depuis le sommet atteint à la fin de 2022.

Le groupe britannico-suédois AstraZeneca fait également partie de ces noms au sujet desquels le sentiment pourrait bien s’inverser. Au troisième trimestre de l’an dernier, l’entreprise pharmaceutique semblait s’être affranchie de la trajectoire latérale qu’elle suivait depuis plusieurs années, mais son action a de nouveau reculé (de 30 %) lorsqu’il est apparu qu’un directeur chinois avait collaboré à une fraude. Le pipeline intègre plusieurs médicaments très demandés et plusieurs autres, en phase de développement. Un potentiel que le cours pourrait parfaitement refléter dès cette année.

Conclusion

Les actions robustes multiplieront les opportunités en 2025. Nous avons, pour chacun des titres repris dans ce portefeuille thématique, de bonnes raisons de penser que sa valorisation va augmenter, sans quoi nous le céderions. Cet article analyse, sous différents angles, les actions potentiellement les plus rentables. Malgré les performances satisfaisantes enregistrées l’an dernier, la valorisation de nombre d’entre elles demeure attrayante – sans compter que la croissance de leurs bénéfices devrait être de plus de 15 % en moyenne.