Vent nouveau sur Unilever!

Plusieurs actionnaires ont secoué le géant de la grande consommation endormi et le dernier rapport trimestriel était meilleur que prévu; de quoi nous inciter à miser à la hausse sur l’action à l’aide d’options.

Unilever réalise annuellement un chiffre d’affaires de quelque 60 milliards d’euros, occupe 149.000 personnes et détient plus de 400 marques (dont, pour ne citer que quelques-unes des plus connues, Dove, Knorr, Lipton, Sunlight, Zwan, Zwitsal, Axe, Ben & Jerry’s). Il s’articule désormais autour de cinq divisions: Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition et Ice Cream. Bon nombre d’analystes considéraient que la direction du groupe se reposait sur ses lauriers depuis des années. Mais depuis peu, les choses bougent, sous l’impulsion notamment de l’investisseur activiste américain Nelson Peltz, dont le fonds spéculatif Trian Fund Management a acquis environ 1,5% d’Unilever début 2022. En outre, le 1er juillet dernier, le Néerlandais Hein Schumacher a été nommé CEO du groupe. Un vent nouveau va donc souffler sur le géant de la grande consommation. Par ailleurs, le dernier rapport trimestriel en date était meilleur que prévu. Confiants, nous misons à la hausse sur l’action.

Emission du put

Unilever décembre

au prix d’ex. de 50 EUR

à 2,30 EUR

Ce contrat ne nécessite aucun investissement de départ. Nous encaissons 2,30 euros pour nous être engagés à acheter l’action Unilever à 50 euros si on nous le demande. Si, comme nous le prévoyons, le cours de celle-ci continue d’augmenter, la prime nous sera acquise. Sur le plan technique, une résistance s’observe autour de 49,50 euros. Si elle cède, l’action pourra grimper bien plus haut. Mais si la résistance n’est pas atteinte, il nous faudra peut-être acheter des actions. Auquel cas nous débourserions (50 – 2,30) 47,70 euros par titre, soit moins qu’aujourd’hui en Bourse.

Achat du call

Unilever mars 2024

au prix d’ex. de 52 EUR

à 0,85 EUR

Ce contrat n’est pas cher car il est largement hors de la monnaie: le prix d’exercice de l’option est bien supérieur au cours actuel de l’action. Lequel dernier doit gagner 6% pour que ce call acquière une valeur intrinsèque. Il y a environ trois ans, l’action Unilever s’échangeait à 57 euros; si son cours remonte à ce niveau, la valeur intrinsèque du call sera de (57 – 52) 5 euros. Mais il y a encore la valeur temps qui s’y ajoutera, si bien que la prime s’élèvera alors à un multiple de l’actuelle. Pour voir peut-être ce scénario se concrétiser, nous avons acheté beaucoup de temps: l’option n’arrivera à échéance que le 15 mars 2024.