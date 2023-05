Une période historique pour LVMH

Après sa montée vertigineuse, l’action pourrait se mettre en mode pause. Nous suggérons l’émission d’un “call” pour miser sur ce scénario.

Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), la première entreprise européenne à avoir valu plus de 500 milliards d’euros, peut également s’enorgueillir de compter parmi les 10 plus grandes capitalisations boursières au monde. Personne, dès lors, ne s’est étonné d’apprendre que son CEO, Bernard Arnault (voir photo), est l’un des hommes les plus riches de la planète – il a même été brièvement en tête du classement Forbes des plus grandes fortunes, devant Elon Musk, Jeff Bezos et Bill Gates. Le dernier rapport trimestriel du groupe de luxe est impressionnant. Il a hissé l’action à un nouveau plus haut, au-delà de 900 euros. Hasard ou coïncidence, son cours a néanmoins baissé le 25 avril, précisément le jour du détachement du coupon. On notera aussi que pour la première fois depuis deux ans, LVMH a émis une nouvelle obligation à trois ans. Elle est notée AA-: elle figure parmi les plus sûres.

L’action LVMH est chère (à 27 fois le bénéfice attendu pour cette année; lire également cet article), mais c’est le cas depuis de nombreuses années. Cela fait longtemps qu’elle figure sur notre liste des titres à (r)acheter au moment opportun. Ceux qui ont jeté leur dévolu sur elle il y a belle lurette se réjouissent sans aucun doute de la magnifique progression de son cours. Mais ceux-là feraient peut-être bien d’élaborer dès à présent une stratégie défensive. Il serait en effet tout à fait normal que l’action fasse une pause – qu’elle interrompe son ascension, après des mois exceptionnels. Nous suggérons l’émission d’un “call”.

Emission du call

LVMH septembre

au prix d’ex. de 900 EUR

à 59 EUR

De 59 euros, la prime offre en cinq mois un surplus de rendement de 6,6%. Selon nous, l’action LVMH pourrait stagner un temps sous 900 euros. Si c’est le cas, l’intégralité de la prime restera acquise à l’émetteur. Ce contrat viendra à échéance le 15 septembre. Si le cours de l’action est supérieur à 900 euros à cette date, l’émetteur de l’option n’empochera qu’une partie de la prime. Mais ce n’est que si l’action vaut au terme du contrat plus de (900 + 59) 959 euros, soit au bas mot 8,5% de plus qu’aujourd’hui, que l’émetteur éprouvera une perte.

Précisons encore que ne peuvent opter pour un tel contrat que ceux qui détiennent au minimum 100 actions LVMH.