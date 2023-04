LVMH profite du grand retour des acheteurs chinois

Grâce, notamment, à la frénésie d’achats des Chinois, le groupe de luxe signe un excellent premier trimestre et affiche de belles perspectives pour le reste de l’exercice. La valorisation du titre est élevée, mais pas exagérée.

LVMH a une fois de plus agréablement surpris, en publiant une magnifique mise à jour trimestrielle. La croissance à périmètre organique (hors acquisitions et désinvestissements) de son chiffre d’affaires (CA) est de 17%, alors que les analystes misaient sur 8,97% (CA trimestriel de 21,035 milliards d’euros, contre un consensus arrêté à 19,72 milliards). Les confinements en Chine sont clairement de l’histoire ancienne. Les Chinois sont pris d’une frénésie d’achats, dont témoigne la croissance à deux chiffres du CA là-bas. Le Japon et l’Europe ne sont pas en reste et même les Etats-Unis affichent une croissance satisfaisante (+8%). LVMH évoque des signes évidents de ralentissement dans ce pays, ce qui n’entame toutefois pas les perspectives pour le reste de l’exercice – des perspectives que l’on doit à un tableau exceptionnellement optimiste pour la Chine, où les chiffres sont toujours aussi solides qu’en début d’année.

Le pôle Mode & Maroquinerie (Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy, Kenzo, etc.) affiche un CA à périmètre comparable en hausse de 18% (consensus: +9,85%). Les Vins & Spiritueux (Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château d’Yquem, Hennessy…), dont la croissance organique du CA n’a pas dépassé 3% (consensus: +5%), est la seule division qui a déçu. La forte augmentation du prix du cognac Hennessy n’y est pas pour rien.

Conclusion

Le cours a bondi de plus de 47 euros (+5,6%) en réaction à ces chiffres, faisant de LVMH la seule action européenne à figurer désormais parmi les 10 plus grandes capitalisations boursières au monde. A 27 fois les bénéfices attendus pour 2023 (25 fois ceux escomptés pour 2024) et 16 fois le ratio valeur de l’entreprise (EV)/flux de trésorerie d’exploitation prévu pour 2023 (15 fois, pour 2024), la valorisation est à nouveau élevée, mais pas exagérée.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 889,30 euros

Ticker: MC FP

Code ISIN: FR0000121014

Marché: Euronext Paris

Capit. boursière: 446,5 milliards EUR

C/B 2022: 32

C/B attendu 2023: 27,5

Perf. cours sur 12 mois: +41%

Perf. cours depuis le 01/01: +31%

Rendement du dividende: 1,3%