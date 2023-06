Le tuyau de la semaine: iShares $ Treasury Bond 0-1 Year

Dans un contexte peu propice aux marchés d’actions, les rendements garantis des obligations ont de quoi séduire. Nous avons promu l’iShares $ Treasury Bond 0-1 Year au rang de tuyau de la semaine, car cet ETF permet une exposition aux taux américains à court terme, moyennant des frais très raisonnables.

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, le taux d’intérêt des titres du Trésor américain à court terme dépasse le rendement des actions américaines (soit le rapport, en pourcentage, entre les bénéfices et la capitalisation boursière). Ainsi, un investisseur qui a placé 100 dollars dans l’indice S&P 500 a reçu 4,9 dollars de bénéfice sur les 12 derniers mois; s’il avait investi dans des titres du Trésor américain à 12 mois, il bénéficierait d’un rendement garanti de 5,1%.

Sous l’effet des nombreux tours de vis de la Federal Reserve (Fed), les bénéfices vont probablement bientôt baisser. Les taux directeurs évoluent actuellement autour de 5,00-5,25%, tandis que le taux à 10 ans s’élève à 3,7%. Par le passé, toute intervention de la Fed visant à relever les taux d’intérêt au-delà du taux à 10 ans a entraîné une récession. L’impact sur l’évolution des bénéfices a cependant été différent à chaque fois, allant d’une forte contraction à des baisses plus modérées, mais toujours supérieures à 10%.

Pour nous exposer aux taux américains, nous avons opté pour l’ETF iShares $ Treasury Bond 0-1 Year, qui inclut des titres du Trésor américain assortis d’une échéance moyenne de 4 à 5 mois et d’un rendement annuel effectif de 5,22%.

Investir dans des emprunts d’Etat à court terme présente plusieurs avantages: les investisseurs peuvent rapidement profiter des hausses de taux d’intérêt, en renouvelant leurs positions à l’échéance. Les banques centrales australienne et canadienne ont récemment surpris en indiquant une prochaine hausse des taux, et la Fed pourrait suivre. Ensuite, ce tracker effectue ses distributions en dollar, monnaie de réserve mondiale prisée pour sa liquidité et sa stabilité, qui tend toujours à s’apprécier lors des phases de turbulence. A l’inverse, la valeur de l’euro chute souvent en temps de crise du fait des tensions Nord – Sud sur la dette.

Par le passé, il s’est révélé payant d’attendre que le rendement des actions dépasse le rendement des obligations d’Etat américaines de 3,8 points de pourcentage sur une période de 12 mois pour vendre la position; cette dernière pourrait donc rester longtemps en portefeuille, car les marchés d’actions sont en difficulté. Des rendements garantis sont dès lors bienvenus aujourd’hui.

En outre, le gouvernement américain a retiré énormément de fonds de son compte bancaire, le Treasury General Account (TGA), aujourd’hui pratiquement vide. Le récent accord sur le relèvement du plafond de la dette va toutefois lui permettre de lever des fonds de manière accélérée via l’émission d’emprunts souverains. Le TGA (où, à la différence de ce qui se produit dans une banque, l’argent n’est pas réemployé sous forme de prêt, mais reste inactif sur le compte) s’en trouvera réapprovisionné, ce qui exercera une pression à la hausse sur les taux d’intérêt, à l’image de ce qui s’était produit au premier semestre de 2022: les 900 milliards de dollars versés sur le TGA avaient probablement contribué à l’asthénie des marchés boursiers. En outre, l’effet du resserrement quantitatif mené par la Fed pourrait se faire sentir davantage maintenant que le TGA est épuisé. Si la Fed vend des titres du Trésor achetés précédemment alors même que le gouvernement américain commence à émettre de grandes quantités d’emprunts, le système financier sera certainement en proie à des turbulences.

Conclusion

Dans un contexte peu propice aux marchés d’actions, les rendements garantis des obligations ont de quoi séduire. Nous avons promu l’iShares $ Treasury Bond 0-1 Year au rang de tuyau de la semaine, car cet ETF permet une exposition aux taux américains à court terme, avec des frais très raisonnables (ratio de 0,07 point de base seulement).

Cours: 105,19 dollars

Ticker: INAVIBOU

Code ISIN: IE00BGSF1X88

Rendement: 5,22%