Ce mercredi, après la clôture de la bourse, Nvidia publiera ses résultats trimestriels. L’entreprise est la dernière des « sept maginifiques”, les sept plus grandes entreprises technologiques américaines qui dominent les marchés boursiers, à dévoiler ses chiffres. Une nouvelle croissance est attendue pour justifier l’augmentation spectaculaire de son cours boursier, qui a triplé depuis janvier grâce à son quasi-monopole dans les puces destinées à l’intelligence artificielle (IA). Mais Nvidia peut-elle continuer à répondre aux attentes toujours plus élevées ?

Les perspectives pour Nvidia semblent prometteuses. De grands clients comme Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta investissent massivement dans les infrastructures d’IA. Au troisième trimestre, ils ont consacré ensemble 59 milliards de dollars aux centres de données et autres applications liées à l’IA, un record historique. Pour 2025, ils ont déjà annoncé des budgets encore plus conséquents.

Cependant, la prudence reste de mise. Danny Reweghs, directeur de la stratégie chez Trends Investir, souligne que le succès n’est jamais garanti. « Nvidia évolue dans un marché porteur », dit-il. « Mais des incertitudes demeurent, notamment autour du lancement de la puce Blackwell, un élément crucial pour l’avenir de l’entreprise. »

Une puce cruciale pour la croissance

La puce Blackwell est appelée à devenir un moteur clé de croissance pour Nvidia. Pourtant, des signaux indiquent que son lancement pourrait ne pas se dérouler aussi bien que prévu. « Récemment, des rapports ont évoqué que Nvidia a dû adapter le design de la puce en raison de problèmes de surchauffe », explique Reweghs. « Cela rend les marchés nerveux. Des retards avaient déjà été signalés lors de l’introduction de Blackwell. Si ces problèmes persistent, ils pourraient freiner la croissance de Nvidia.»

Bien que les résultats trimestriels devraient être positifs, Reweghs s’attend à ce que les marchés se focalisent surtout sur les annonces concernant Blackwell. « Les résultats peuvent être bons, mais si Nvidia rapporte à nouveau des problèmes liés à cette puce, cela pourrait peser sur le cours de l’action. »

Une éventuelle baisse du cours pourrait offrir une opportunité d’achat pour les investisseurs. Cependant, Reweghs avertit que Nvidia reste cher. « Nvidia a été la star de la bourse au premier semestre, avec une hausse de 200 %, contre 25 % pour le Nasdaq. Mais cette croissance spectaculaire s’est essoufflée depuis. Ces derniers mois, Nvidia a à peine fait mieux que le marché dans son ensemble. »

La valorisation actuelle de Nvidia est extrêmement élevée. « Pour une entreprise avec de tels chiffres de croissance, cela peut sembler logique », reconnaît Reweghs. « Mais l’action est fortement dépendante de l’impression générale. Même un léger revers, comme des doutes autour de Blackwell, pourrait provoquer une chute importante du cours. »

La concurrence s’intensifie

Le succès de Nvidia attire de plus en plus de concurrents, tels qu’AMD et Intel. Pourtant, Reweghs estime que ces entreprises ne représentent pas de menace immédiate. « Nvidia a une avance considérable dans les puces d’IA », soutient-il. « Mais pour conserver cette position, elle doit continuer à innover. Blackwell représente un test. Si Nvidia ne tient pas ses promesses, cela ouvrirait la porte à ses concurrents. »

La stratégie de Nvidia repose sur le développement rapide et efficace de nouvelles technologies, ce qui constitue sa principale force, mais aussi son plus grand défi. « Un échec avec un produit comme Blackwell affaiblirait la position de Nvidia sur le marché », souligne Reweghs.

Nvidia, comme de nombreuses entreprises de semi-conducteurs, dépend fortement de TSMC, situé à Taïwan, pour la production de ses puces. Cette dépendance comporte des risques. « TSMC est leader du marché, mais les tensions géopolitiques autour de Taïwan inquiètent les entreprises », explique Reweghs. « À terme, Nvidia devra chercher des alternatives. Les grandes entreprises technologiques diversifient déjà leurs approvisionnements. Dès qu’Intel ou AMD proposeront une alternative crédible, les clients n’hésiteront pas à l’essayer. »

Même si Nvidia ne semble pas rencontrer de problèmes de production pour l’instant, la diversification reste essentielle. « Dépendre d’un seul fournisseur accorde trop de pouvoir à ce dernier », avertit Reweghs. « De plus, tout problème chez TSMC pourrait directement impacter la croissance de Nvidia. »

Des perspectives prudentes

Pour l’instant, Nvidia reste entièrement focalisé sur l’IA, contrairement à d’autres fabricants de puces comme Intel, qui diversifient leurs activités vers de nouveaux marchés tels que l’automobile. Reweghs ne prévoit que Nvidia s’y mette rapidement. « La diversification viendra plus tard », explique-t-il. « Tant que l’IA continuera de croître, Nvidia restera focalisé sur ce marché. Ce n’est que si cette croissance ralentit que l’entreprise explorera d’autres secteurs. »

Les puces d’IA restent le principal moteur de croissance pour Nvidia, et la demande demeure forte. « Nvidia n’a actuellement aucune raison de modifier sa stratégie », conclut Reweghs.

Bien que Nvidia soit moins sensible aux fluctuations économiques que d’autres entreprises, les facteurs macroéconomiques jouent un rôle indirect. « Si les marchés boursiers chutent globalement, Nvidia en souffrira également », affirme Reweghs. « Sa valorisation actuelle est extrêmement élevée. Dans un climat boursier moins favorable, cette valorisation deviendrait difficile à maintenir. »

En attendant, la demande de puces d’IA reste forte, quelle que soit la conjoncture économique. « Les entreprises technologiques comme Microsoft et Amazon continuent d’investir même si l’économie ralentit », explique Reweghs. « Mais un sentiment boursier négatif pourrait affecter le cours de l’action de Nvidia. »

Un optimisme mesuré

Nvidia demeure l’une des entreprises les plus surveillées en bourse, et ce n’est pas sans raison. « Les résultats seront sans aucun doute solides », conclut Reweghs. « Mais la vraie question est de savoir si Nvidia pourra présenter des plans convaincants pour son avenir. » Pour les investisseurs, l’action reste fascinante, mais risquée. « Si des doutes émergent pour la première fois sur la capacité de Nvidia à répondre aux attentes, sa position dominante pourrait commencer à s’éroder. »

Prévisions des analystes :

Chiffre d’affaires : 33 milliards de dollars

Bénéfice par action : 0,74 dollar

Croissance par rapport à l’an dernier : +80 %

Pour information, Nvidia fonctionne avec un exercice fiscal atypique : ces résultats concernent le troisième trimestre de l’exercice 2024-2025, clos le 28 octobre.

Laurens Bouckaert