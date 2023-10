Pourquoi Ozempic, le “médicament miracle”, est en rupture de stock en Belgique

Plusieurs versions du médicament Ozempic, destiné aux diabétiques, ne seront plus disponibles prochainement en Belgique. Le fabricant danois Novo Nordisk en a informé tous les médecins. La Ligue du diabète et les professionnels de la santé se disent préoccupés par cette pénurie.

La demande mondiale d’Ozempic, le médicament coupe faim du fabricant danois Novo Nordisk, est si élevée que la production n’arrive pas à suivre. Ce médicament qui réduit le taux de sucre dans le sang est destiné aux diabétiques, mais comme il peut aussi aider à perdre du poids, la demande pour ce « médicament miracle » a explosé un peu partout dans le monde. La dose la plus forte est indisponible jusqu’à la fin du mois de décembre, tandis que les autres doses font l’objet d’une pénurie temporaire, rapporte le journal HLN.

L’AFMPS fait aussi état sur son site depuis fin septembre d’une « disponibilité limitée » du coupe faim. « Cette situation se poursuivra certainement jusque début 2024″, précise l’Agence fédérale des médicaments, qui préconise que « la priorité doit être donnée à l’indication pour laquelle Ozempic est autorisé, à savoir le traitement des patients adultes dont le diabète de type 2 n’est pas suffisamment régulé, en complément d’un régime alimentaire et d’exercice physique. »

Des alternatives pour les patients diabétiques

« Nous faisons tout notre possible pour augmenter la production », déclare de son côté Novo Nordisk dans une communication adressée à tous les médecins de notre pays. « Nous travaillons 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Les médecins, quant à eux, doivent chercher des alternatives pour les patients diabétiques”.

La Ligue du Diabète se dit préoccupée par cette pénurie. Sur les ondes de la VRT, son directeur, Arnout Wouters, demande que le médicament ne soit utilisé que pour les affections reconnues comme telles. « Nous demandons aux médecins et aux professionnels de la santé de ne prescrire Ozempic qu’aux personnes atteintes de diabète de type 2. Les personnes obèses et en surpoids devraient être orientées vers des médicaments développés spécialement pour elles.”

La hype sur TikTok

Délivrable sur simple ordonnance, l’Ozempic connaît une popularité croissante, notamment sur le réseau social TikTok en raison de ses propriétés amaigrissantes. De de plus en plus de personnes non diabétiques l’utilisent pour perdre du poids, la perte peut être de 10% en un an. Cette tendance a déjà entraîné au printemps des tensions d’approvisionnement en France. Ces détournements, « limités » à 1 % selon ces autorités, suscitaient déjà chez nos voisins des inquiétudes parmi les professionnels de la santé. Les autorités de santé françaises ont annoncé une « surveillance renforcée » du médicament.

Le produit injectable est prescrit dans « le traitement du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé » chez les adultes, précise le laboratoire Novo Nordisk, qui le commercialise en Europe depuis 2019. L’Ozempic contient du sémaglutide, un composant qui réduit l’appétit en ralentissant la vidange de l’estomac et en favorisant la libération d’insuline.

Les effets secondaires potentiels de l’Ozempic sont des troubles gastro-intestinaux, des pancréatites, des hypoglycémies, et d’autres risques plus graves. Les experts soulignent la nécessité d’une prescription appropriée et d’une prise en charge globale pour les patients obèses.