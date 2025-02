Le Journal des Marchés : vers un ralentissement de l’économie américaine ?

Delphine Wykes, experte chez BNP Paribas Fortis, est l’invitée du journal des marchés. Elle revient sur la santé de l’économie américaine.

Après un point sur les résultats de Nvidia, Delphine Wyckes aborde la performance de l’économie US. “Les derniers chiffres publiés montrent un ralentissement de l’activité… mais partant d’un niveau assez élevé puisque, rappelez-vous, en 2024, la croissance avait été de l’ordre de 2,8%. Alors que beaucoup d’économistes tablaient une récession en début d’année. Oui, on s’attend à ce que les US soient un peu moins exceptionnels en 2025 avec une croissance qui devrait être plus en ligne avec son potentiel à long terme aux alentours des 2 à 2,5%. La bonne nouvelle est que cette baisse du “momentum” de l’économie s’accompagne d’une baisse des taux d’intérêts (taux réels en dessous de 2%, à 10 ans).

Moteurs de croissance

Quels seraient les moteurs de croissance, dans ce contexte ? “Le consommateur américain reste LE moteur de la croissance. Aujourd’hui, sa confiance est un peu fragilisée par DOGE, le Département de l’efficacité gouvernementale, dirigé par Elon Musk, qui a commencé à réduire le nombre de postes dans l’administration américaine. Ce qui suscite des inquiétudes quant à l’évolution de la dynamique de créations d’emploi. Pour l’instant, le marché de l’emploi reste porteur.”

Autrement, “les investissements des entreprises devraient être un des moteurs de croissance cette année et compenser en partie les moindres dépenses publiques. Le retour de Donald Trump à la maison Blanche et son programme néo-libéral pro-business a enthousiasmé les dirigeants d’entreprises qui ont revu significativement leurs dépenses d’investissement à la hausse. Mais attention, ce ne sont, pour l’instant, que des intentions.”

Inflation

Quid sur le front de l’inflation ? “L’autre grande source d’inquiétude est liée aux nouvelles taxes douanières que pourrait implémenter Donald Trump et à la hausse des prix que cela pourrait engendrer. D’ailleurs, hier, Donald Trump a quelque part volé la vedette à Nvidia en annonçant des droits de douane de 25% à l’encontre de l’Europe en restant très flou sur les produits concernés et sur la date d’implémentation. Force est de constater que les anticipations d’inflation à court terme n’ont fait que monter depuis le début de l’année (à plus de 4% à 1 an et plus de 3% à 2 ans) ce qui indique que le marché s’attend à un sursaut d’inflation, mais qui devrait être temporaire. En effet, les attentes à plus long terme (à 10 ans), qui sont la clé pour la Fed, restent bien ancrées aux alentours des 2,5%.”