Résultats : Nvidia a répondu présent

Avec un bénéfice et un chiffre d’affaires en forte hausse, Nvidia a répondu présent et battu les estimations. L’entreprise se veut aussi rassurante sur la question DeepSeek.

Des résultats très attendus par le marché. Et Nvidia a répondu présent, notamment en battant le consensus des analystes, déjà très élevé.

Son chiffre d’affaires du trimestre est en hausse de 78%, à 39,33 milliards de dollars (contre une estimation de 38 milliards).

35,6 milliards proviennent de la division “Centres de données”, qui veut dire les puces Blackwell et Hopper, utilisées pour développer l’IA. C’est une hausse de 93% en un an et deux milliards de plus que les estimations.

Son chiffre d’affaires sur l’année 2024 est même en hausse de 114%, à 130,50 milliards de dollars.

Son bénéfice du quatrième trimestre est en hausse de près de 80% en un an, à 22,09 milliards. C’est 0,89 dollar par action, contre une estimation de 0,84.

Sa marge brute est ainsi de 73% (contre 76% il y a un an).

Pour le premier trimestre de l’année, les perspectives données par Nvidia ont également battu les estimations : le développeur de puces s’attend à un chiffre d’affaires de 43 milliards de dollars (contre une estimation de 41,78 milliards). Ce serait une hausse de 65% en un an (contre une hausse de 262% entre les mêmes trimestres en 2023 et 2024).

Nvidia a annoncé ses résultats après la clôture de la bourse. Dans les négociations d’après clôture, l’action a rapidement augmenté mais est ensuite retombée à son niveau de la clôture.

DeepSeek

La direction de Nvidia est également revenue sur DeepSeek, l’IA chinoise qui couterait beaucoup moins cher et qui n’aurait pas utilisé les puces les plus performantes de Nvidia (d’ailleurs interdites à l’exportation vers la Chine, par Washington). Elle ne se dit pas inquiète, car elle estime qu’à l’avenir l’IA va devenir de plus en plus performante – et aurait besoin de plus en plus de puces pour ce faire.

“À long terme, l’IA qui raisonne peut nécessiter 100 fois plus de calculs par tâche que les déductions ponctuelles”, précise-t-elle. Déductions ponctuelles qui aujourd’hui sont la grande majorité des utilisations de l’IA. De quoi rassurer les craintes des investisseurs ? Réponse dans la journée, avec l’ouverture de la bourse américaine, l’après-midi.