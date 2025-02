La traversée du désert n’est pas terminée pour Umicore

Après une année 2024 décevante, la direction ne peut pas encore promettre une amélioration pour cette année. Ses résultats de ce jeudi font chuter l’action de plus de 8%.

Après une année 2024 douloureuse, l’amélioration n’est pas imminente chez Umicore. Les divisions historiques affichent de bonnes performances, mais pour l’activité des matériaux pour batteries, la traversée du désert n’est pas encore terminée. Umicore s’attend à un ebitda (bénéfice avant impôts et intérêts) ajusté compris entre 720 et 780 millions d’euros cette année, contre 763 millions d’euros en 2024 et 972 millions d’euros en 2023. Un ebitda d’environ 750 millions d’euros pourrait se traduire par un bénéfice d’environ 1 euro par action cette année. Cela signifie que les investisseurs paient aujourd’hui environ 10 fois le bénéfice ajusté, ce qui est une valorisation équitable compte tenu du manque de croissance de l’entreprise et de son profil de risque assez élevé.

Le bénéfice net est de 255 millions d’euros, sur un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros.

“Dégrisant et douloureux”

Le redressement du cours de l’action n’est possible que si la direction parvient à donner une nouvelle perspective à la division des matériaux pour batteries. Même en 2025, cette division atteindra à peine le seuil de rentabilité, car la demande de matériaux pour batteries d’Umicore n’est pas à la hauteur de la croissance espérée. Heureusement, la rentabilité est encore protégée par les contrats d’enlèvement qui obligent les clients à acheter un volume minimum.

Comme on le sait, Umicore a misé sur le mauvais cheval en visant la technologie NMC, alors que le marché préfère la technologie LFP. L’année dernière, l’entreprise a effectué une dépréciation de 1,6 milliard d’euros sur la division batteries, ce qui a fait plonger Umicore dans le rouge. L’administrateur délégué Bart Sap a qualifié 2024 de « dégrisant et douloureux » lors de la présentation des chiffres annuels. La direction ne donnera pas plus de précisions sur l’avenir de la division batteries avant la fin du mois de mars. Une contribution significative aux bénéfices ne semble possible que vers la fin de la décennie. Les investisseurs n’accordent toujours que peu ou pas de valeur à cette division.

Economies

L’échec provisoire de l’aventure des matériaux pour batteries pèse également sur le bilan. Comme en 2024, cette année encore, le bénéfice ne suffira pas à financer les investissements et les dividendes. Cette année encore, de lourds investissements devront être réalisés dans Ionway, la coentreprise avec Volkswagen qui fabrique des matériaux de batterie pour le constructeur automobile allemand.

Le taux d’endettement atteindra donc environ 2,5 fois le flux de trésorerie d’exploitation en 2025. Le taux d’endettement est encore gérable, mais il commence à attirer l’attention. La direction a donc pris des mesures pour surveiller la santé financière de l’entreprise. Des économies de 100 millions d’euros ont été réalisées en 2024 et l’entreprise prévoit de répéter cet exercice cette année encore. L’entreprise a également suspendu la construction d’une nouvelle usine de matériaux pour batteries au Canada.

Les résultats, et donc le cours de l’action, dépendent principalement des performances des divisions « catalyseurs » et « recyclage ». La production de catalyseurs est une activité lucrative qui fournit la moitié du cash-flow opérationnel du groupe, mais compte tenu de la baisse de la part des moteurs à combustion interne sur le marché des véhicules, les ventes de cette division seront sous pression. La division recyclage, qui représente 40 % du cash-flow opérationnel, a des perspectives plus favorables, mais elle est confrontée à la faiblesse relative des prix des métaux précieux à court terme, en particulier du palladium et du rhodium. Cette année, le cash-flow opérationnel de cette division devrait légèrement diminuer.

Conclusion

Après une année 2024 décevante, la direction ne peut pas encore promettre une amélioration pour cette année. La division matériaux pour batteries, en particulier, reste dans le marasme. La valorisation est correcte avec un ratio C/B d’environ 10, mais en raison de l’incertitude concernant la division batteries et du manque de perspectives de croissance, nous abaissons la recommandation à « conserver ».

Recommandation : conserver

Risque : moyen

Evaluation : 2B

Prix : 9,55 euros

Ticker : UMI

Code ISIN : BE0974320526

Marché : Euronext Brussels

Capitalisation boursière : 2,4 milliards d’euros

Ratio cours/bénéfice en 2024 : 12

Ratio cours/bénéfice attendu en 2025 : 10

Différence du cours sur les 12 derniers mois : -53%

Différence du cours depuis le début de l’année : -5%

Rendement du dividende : 5