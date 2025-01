Equinox démarre l’année en trombes

La société minière canadienne Equinox Gold a commencé l’année en force grâce à une double bonne nouvelle.

Tout d’abord, les Canadiens ont atteint leurs prévisions de production pour 2024. La production du quatrième trimestre s’est élevée à 213.960 onces d’or, soit une hausse de 23% par rapport au troisième trimestre (173.983 onces d’or) et de 38% par rapport au quatrième trimestre 2023 (155.000 onces d’or). Le total annuel a atteint un record de 621.850 onces d’or : c’est 10% de plus qu’en 2023 (564.500 onces d’or) et meilleur que les prévisions de 590 à 675.000 onces d’or. Le précédent record de 602 110 onces d’or datait de 2021.

Greentsone

La forte augmentation au quatrième trimestre est due à la nouvelle exploitation Greenstone, au Canada. La production a commencé modestement au deuxième trimestre avec 16.247 onces d’or. Au troisième trimestre, le chiffre a déjà grimpé à 42.448 onces d’or et au quatrième trimestre, la production a augmenté à 53.015 onces d’or. Soit un total annuel de 111.710 onces d’or. Bien qu’en deçà du chiffre annuel prévu de 110 à 130.000 onces d’or (initialement 175 à 205.000 onces d’or), Greenstone prend tranquillement de la vitesse après un début quelque peu difficile.

En mai 2024, Equinox Gold a pris le contrôle total de Greenstone en rachetant les 40% de parts détenues par Orion Mine Finance pour 995 millions de dollars américains. Au cours des cinq premières années, Greenstone fournira environ 390.000 onces troy d’or par an. Soit plus de 40% de la production du groupe, à un faible coût total de 950 dollars par once.

Le flux de trésorerie d’exploitation annuel (ebitda) au niveau du groupe passera de 200-300 millions de dollars pour le démarrage de Greenstone à au moins 1 milliard de dollars à partir de 2025. La position de la dette accumulée de 1,31 milliard de dollars diminuera fortement au cours des deux prochaines années. Au quatrième trimestre, un prêt convertible de 140 millions de dollars a été converti en actions et une dernière tranche de 40 millions de dollars a été versée à Orion Mine Finance. La position de trésorerie est passée de 168 millions de dollars au 30 septembre à 240 millions de dollars.

Brésil et Mexique

L’autre bonne nouvelle du début de l’année a été une mise à jour positive de l’estimation des réserves de la mine brésilienne de Fazenda. Fazenda a produit 62.380 onces troy d’or l’année dernière et sa durée de vie s’étend jusqu’en 2026. Un vaste programme d’exploration mené au cours des trois dernières années a permis d’annoncer une prolongation de sept ans, jusqu’en 2033, bien meilleure que prévu.

En tenant compte de la production depuis 2021, les réserves prouvées ont augmenté de 142% pour atteindre 763.000 onces d’or, tandis que les ressources (réserves non prouvées) ont été multipliées par cinq pour atteindre 1,52 million d’onces d’or. Les teneurs en minerai ont augmenté respectivement de 22 et 25%. Sur la base de ces résultats et de l’important potentiel supplémentaire estimé, des possibilités d’expansion de Fazenda seront envisagées. Lors de la réunion annuelle du Nouvel An avec les actionnaires, le président et actionnaire principal Ross Beaty s’est montré optimiste quant aux perspectives.

Les négociations en cours avec la population locale de la mine mexicaine de Los Filos restent un problème épineux. Beaty s’attend à ce qu’une décision soit prise dans les mois à venir. Les accords conclus avec les propriétaires précédents, dont le plus important expire le 31 mars, étaient beaucoup trop généreux, ce qui rendait la production beaucoup trop chère, à plus de 2.000 dollars l’once d’or. En l’absence d’accord, la mine sera fermée. La production annuelle d’or serait ainsi amputée d’environ 170.000 onces, onéreuses, mais aussi du potentiel d’augmentation de la production à 300.000 onces à long terme, sous réserve d’investissements.

Conclusion

Les actions d’Equinox Gold ont déjà augmenté de 16 % cette année. Comme Greenstone le confirme, nous nous attendons à une accélération de la revalorisation de l’action en retard. Une rupture concernant Los Filos pourrait donner un coup de pouce supplémentaire au cours de l’action à court terme.

Recommandation : achat

Risque : élevé

Note : 1C

Prix : 5,75 USD

Ticker : EQX US

Code ISIN : CA29446Y3041

Marché : NYSE

Capitalisation boursière : 2,62 milliards de dollars

P/E 2023 : 88,5

P/E 2024 attendu : 21,3

Différence de prix sur 12 mois : +30%

Différence de prix depuis le début de l’année : +16%

Rendement du dividende :-