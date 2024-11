Revalorisation d’Equinox Gold : un simple report

Compte tenu du doublement du flux de trésorerie d’exploitation attendu, l’action devrait selon nous pouvoir tutoyer les 10 dollars, en 2025.

Les actionnaires de la société minière aurifère canadienne Equinox Gold connaissent une année en demi-teinte. Ils espéraient que le démarrage de la production de Greenstone stimulerait le cours de l’action, restée à la traîne du secteur ces dernières années. Or la mine canadienne a rencontré quelques problèmes et la direction du groupe a, en octobre, revu à la baisse ses perspectives de production pour 2024 la concernant, de 175.000-205.000 onces troy d’or à un intéressant coût de production total (AISC) de 840-940 dollars par once à 110.000-130.000 onces à un AISC de 1.050-1.150 dollars. Cependant, après une nette amélioration en octobre, la production commerciale y a commencé début novembre. La production du groupe a même atteint un nouveau record grâce à elle, au 3e trimestre : 173.983 onces, soit une hausse de 16,7 % en glissement annuel et de pas moins de 42,4 % en rythme trimestriel. Greenstone seule a livré 16.247 onces au 2e trimestre et 42.448 onces au trimestre suivant, et compensé la forte baisse d’Aurizona, au Brésil (17.181 onces, contre 32.185 un an plus tôt), consécutive aux glissements de terrain survenus en mars. Le plan de mine a été mis à jour depuis, et la production ne sera pas affectée durablement. Los Filos, au Mexique, est une mine à problèmes. Elle a certes fait part d’une excellente production trimestrielle, avec 48.462 onces d’or (39.455 un an plus tôt), volume qu’elle n’a dépassé qu’une fois au cours de son existence, mais le coût total ne va pas diminuant (2.153 dollars l’once, contre 2.082 un an auparavant et 2.274 au 2e trimestre). Si les négociations avec les trois communautés locales aboutissent (possiblement dans les trois à six prochains mois), la mine sera étendue et sa production annuelle d’or, portée de 120.000 à 300.000 onces. A défaut d’accord, il sera mis fin à sa production au cours de l’année 2025.

Grâce à la forte hausse du prix de vente de l’once troy d’or, à 2.461 dollars (1.917 dollars l’année dernière), le chiffre d’affaires (CA) a bondi à 428,4 millions de dollars (284,7 millions un an plus tôt) et le flux de trésorerie d’exploitation ajusté (Rebitda) s’est hissé à 141,9 millions de dollars (81,2 millions). Equinox Gold s’attend à produire cette année 590.000-675.000 onces troy d’or à un AISC de 1.820-1.920 dollars l’once. En octobre, le premier des deux prêts convertibles de 130 millions de dollars chacun, émis en 2019 au profit du fonds d’investissement Mubadala Investment Company, a été converti en 26,6 millions de nouvelles actions au prix prévu de 5,25 dollars par unité. La décision du fonds de vendre immédiatement la totalité des actions à 5,65 dollars pièce (un prix de 8,3 % inférieur au dernier cours précédant l’annonce) a mis l’action sous pression temporairement. La seconde obligation arrivera à échéance en septembre 2025 et le prix de conversion est fixé à 6,5 dollars par action. Les flux de trésorerie que produit Greenstone permettront de réduire considérablement la dette du groupe (1,31 milliard de dollars au 30 septembre). Elle sera ramenée fin 2026 à 0,2 fois le Rebitda attendu (ratio visé pour fin 2024 : 2,12).



Conclusion

L’évolution de l’action Equinox Gold est plus que jamais liée à celle de la mine Greenstone. A brève échéance, la décision relative à Los Filos (extension ou arrêt de la production de la mine) pourrait faire réagir le cours de l’action dans un sens comme dans l’autre, laquelle s’orientera à notre avis à la hausse en 2025.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 4,78 dollars

Ticker : EQX US

Code ISIN : CA29446Y3041

Marché : NYSE

Capit. boursière : 2,24 milliards USD

C/B 2023 : 74

C/B attendu 2024 : 23,8

Perf. cours sur 12 mois : +17 %

Perf. cours depuis le 01/01 : +22,5 %

Rendement du dividende : –