Les résultats de l’élection présidentielle américaine sont très incertains. Cela pourrait mener à des sauts importants dans le taux de change du dollar face à l’euro et d’autres devises. Surtout lorsque les résultats commencent à tomber. A quoi faut-il s’attendre ?

Les citoyens des États-Unis d’Amérique vont voter dans moins d’une semaine. Mardi prochain, pour être exact. Les marchés n’ont que cela en tête, à l’approche de la date. C’est aussi le cas pour le marché des devises. Et comme certains États fédéraux, l’euro, la livre, le dollar et d’autres devises peuvent “swinguer”.

La volatilité pourrait ainsi être très élevée, rapporte Reuters, sur base des données des contrats d’options sur les taux de change à une semaine (qui permettent de faire des paris sur l’évolution du cours, en somme). Pour l’euro-dollar, cet indice de volatilité n’avait plus été aussi élevé depuis mars 2023 et la série de faillites bancaires aux États-Unis. Il pourrait faire son saut le plus important en une journée depuis 2017, ce mercredi, si les données se confirment. Pour le couple livre britannique-dollar, la jauge est à son plus haut depuis le mois de mars 2023.

Tout cela veut donc dire que les investisseurs s’attendent à des fluctuations importantes dans les taux de change, notamment le jour après les élections (comme les contrats de ce mercredi portent sur le mercredi de la semaine prochaine). Les résultats ne seront pas forcément tous connus le lendemain, donc la volatilité pourrait toujours être de mise dans les jours qui suivent. L’indice de ces options pourrait donc encore fluctuer sur le reste de la semaine en cours.

Qui va gagner ?

Si le marché s’attend à ce que le taux puisse fluctuer si fortement, c’est qu’il est loin d’être certain qui va gagner l’élection. Certains sondages donnent Donald Trump vainqueur, d’autres donnent une avance à Kamala Harris. Il y a de nombreux électeurs indécis qui peuvent encore changer la donne.

Mais les deux candidats ont des idées de politiques économiques différentes. Trump par exemple est pour plus de protectionnisme, avec des taxes d’importation plus élevées (élément inflationniste) et plus de dépenses publiques (creusant le déficit). Cela pourrait nécessiter de nouvelles hausses des taux, ce qui renforcerait le dollar. Harris n’a pas fait de grandes annonces en la matière, à part qu’elle s’oppose aux plans de Trump. Certains la voient donc continuer les politiques actuelles. Le président sortant, Joe Biden, a (temporairement) reporté certaines taxes d’importation, mais n’a pas grandement changé les taxes que Trump avait revues à la hausse, lors de son mandat. Ce qui veut dire que le dollar resterait sur sa trajectoire actuelle.

Au fur et à mesure que les résultats tombent et que les projections pourraient donner tantôt Trump et tantôt Harris vainqueur, le taux de change du dollar et d’autres monnaies pourrait donc jouer au yo-yo. Voire avant les élections déjà, si les derniers sondages commençaient à montrer des tendances plus claires, par exemple.

La variable de plus : la Fed

Mais le marché devra également tenir compte d’une autre variable. Mercredi et jeudi de la semaine prochaine (le 6 et le 7 novembre), c’est la Réserve fédérale qui se réunit. Une baisse du taux d’intérêt, de 25 points de base, est hautement probable. Cela peut aussi influencer le taux de change.