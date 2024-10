Quelle fin d’année pour le Bitcoin ?

Entre politiques monétaires, élections américaines et investissements, quelles sont les perspectives pour le Bitcoin en cette fin d’année ?

2024 entrera déjà dans les annales comme l’année où le Bitcoin a atteint un nouveau prix record, après une longue chute en 2022. En mars, il a ainsi atteint le prix de plus de 73.000 dollars. Depuis, il vacille entre la barre des 60.000 et des 70.000 dollars.

Mais à quoi faut-il s’attendre pour les deux derniers mois de l’année ? Différentes surprises seraient possibles. En bien, mais, par abstraction, aussi en mal. Il y a ainsi différents éléments qui peuvent avoir un impact sur le prix du Bitcoin, selon Matt Hougan, Chief investment officer auprès de Bitwise Asset Management, qui s’exprime auprès de Business Insider. Il se dit très optimistes, en vue de “toutes ces tendances positives.”

Politique monétaire

Le premier élément qu’il pointe, ce sont les taux d’intérêt de la Fed et d’autres banques centrales. Ces institutions sont dans un cycle de baisses des taux et d’assouplissement de la politique monétaire. Ce qui est généralement un contexte qui profite aux actifs plus risqués, comme les cryptomonnaies. Lors de la baisse de 50 points de base de la Fed en septembre, le prix du Bitcoin a par exemple immédiatement rallié. “C’est une chose sur laquelle le marché peut compter pendant des mois ou des trimestres”, ajoute aussi Andy Baehr de CoinDesk Indices.

Mais il pourrait aussi y avoir un mais. Ce cycle de baisses des taux de la Fed pourrait finalement être retardé. L’économie américaine reste flamboyante et l’inflation est toujours au-dessus des 2%. Certains estiment que les Etats-Unis vont donc vers un scénario de “no landing” – qui voudrait dire que la Fed doit baisser les taux plus lentement que prévu, voire carrément appuyer sur pause. Un tel revers – si cette situation venait à se confirmer lors des prochains mois – aurait bien sûr un impact important sur le Bitcoin. En Europe, une baisse rapide est plutôt probable.

La Fed se réunit à nouveau la semaine prochaine et pourrait éventuellement donner plus de précisions sur ce à quoi elle s’attend pour l’économie (et donc les taux d’intérêt).

Élections américaines et régulation

Les Américains se rendent aux urnes le mardi 5 novembre. Les deux candidats sont vus comme ouverts à la cryptomonnaie. Mais c’est surtout Trump qui compte comme LE candidat de la cryptomonnaie (même si son propre projet de jeton numérique bat de l’aile), au vu de ses déclarations. Le Bitcoin a déjà rallié après ses discours ou les tentatives d’assassinat contre lui. Mais si Trump devient président, l’or numérique pourrait même s’envoler jusqu’à 125.000 dollars d’ici à la fin de l’année, selon Standard Chartered. Soit une hausse de 80% environ.

Une victoire de Harris n’est pas nécessairement synonyme de chute du Bitcoin, ajoute Hougan. La candidate démocrate est déjà plus en faveur des cryptomonnaies que le président actuel, Joe Biden. Donc il y a de bonnes perspectives, à long terme. Mais une victoire de Trump aurait un effet d’accélération sur le cours du Bitcoin dans les mois qui suivent le suffrage.

Voilà pour l’immédiat. Les marchés sont d’ailleurs hyper-focalisés sur ces élections. Ce qui est un risque, à deux niveaux. Premièrement, une fois les élections passées, il faudra trouver un autre sujet d’actualité aussi important pour alimenter les débats et les cours du marché. Car les annonces de politiques en faveur de la crypto n’arriveront peut-être pas immédiatement. Et c’est souvent dans ces moments-là qu’il peut y avoir un effet de soufflé qui retombe. Deuxièmement, c’est que les promesses de campagne ne sont que des promesses. Si le nouveau président ou la nouvelle présidente ne prendra finalement pas de mesures en faveur de la cryptomonnaie, le marché pourrait être déçu et les cours pourraient chuter. Surtout s’il porte autant d’attention sur cet élément en particulier.

L’incertitude sur la direction que ces règles et lois peuvent prendre serait ainsi du poison pour le marché. Mais ce sera en tout cas un élément qui peut faire bouger le marché, s’il y a des nouvelles (ou pas).

ETF au comptant

Un autre élément positif pour le prix du Bitcoin seraient les ETF, des fonds investis en Bitcoin qui suivent le prix du jeton. Le gendarme boursier américain les a autorisés en janvier, et ils sont responsables pour une bonne partie de la hausse du prix depuis fin 2023. C’est que les investissements dans ces fonds affluent toujours… et cette tendance pourrait continuer. “Je pense que les flux des ETF Bitcoin vont s’accélérer au quatrième trimestre, puis à nouveau en 2025. Et je ne pense pas que cela soit déjà pris en compte par le marché ou attendu”, explique Hougan.

Selon Baehr, ces fonds permettront de rendre le Bitcoin de plus en plus mainstream. Ce qui aidera aussi avec l’adoption et peut porter les prix vers le haut.