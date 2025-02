Le duel boursier: NOVO NORDISK vs ELI LILLY

Dans cette rubrique, nous comparons deux entreprises du même secteur sur 15 paramètres financiers. L’entreprise remportant le plus de critères obtient notre préférence actuelle. Au menu : Novo Nordisk contre Eli Lilly.

Résultats du duel :

– Position sur le marché : ELI LILLY

– Capitalisation boursière : ELI LILLY

– Performance boursière sur 5 ans : ELI LILLY

– Rendement total sur 5 ans : ELI LILLY

– Bêta : ELI LILLY

– Rendement du dividende : NOVO NORDISK

– Croissance du dividende sur 5 ans : NOVO NORDISK

– PER 2025 : NOVO NORDISK

– PEG ratio : NOVO NORDISK

– Ratio cours/chiffre d’affaires : NOVO NORDISK

– Ratio cours/valeur comptable : NOVO NORDISK

– EV/EBITDA : NOVO NORDISK

– Rendement des fonds propres (ROE) : NOVO NORDISK

– Rendement du capital investi (ROCE) : NOVO NORDISK

– Ratio d’endettement : NOVO NORDISK

Analyse

En un temps record (moins d’un an), Eli Lilly a réussi à s’imposer comme le leader des traitements contre l’obésité, prenant ainsi la place de Novo Nordisk. Cette dynamique a entraîné une forte hausse de la capitalisation boursière d’Eli Lilly, qui atteint désormais 717 milliards de dollars contre 362 milliards pour Novo Nordisk, soit près du double.

Les actionnaires de long terme ont bénéficié de performances impressionnantes, mais celles d’Eli Lilly surpassent largement celles de Novo Nordisk, avec une hausse du cours de 434 % sur 5 ans contre 165 % pour Novo Nordisk.

Malgré cette progression fulgurante, le bêta d’Eli Lilly reste inférieur à celui de Novo Nordisk, ce qui signifie que son action est moins volatile et plus résistante aux chocs de marché.

En revanche, Novo Nordisk a mieux servi les investisseurs en dividendes que Eli Lilly au cours des 5 dernières années, avec une croissance plus élevée, et après la baisse du cours, le rendement du dividende est également plus élevé.

En termes de valorisation, l’action Novo Nordisk est aujourd’hui bien moins chère que l’action Eli Lilly (le PER attendu pour 2025 est de 21 contre 33), et les autres indicateurs de valorisation font de l’action danoise Novo un titre beaucoup moins cher, notamment avec un PEG ratio (« Price Earning to Growth », ratio cours/bénéfice par rapport à la croissance des bénéfices) de « seulement » 1,1, ce qui est remarquablement bas.

Malgré le fait que la situation se soit un peu inversée en faveur de l’américaine Eli Lilly, les Danois offrent encore un meilleur rendement sur fonds propres (ROE) ainsi qu’un meilleur rendement sur capital investi (ROCE) que les Américains. De plus, le ratio d’endettement (dette financière nette par rapport à l’EBITDA) est bien plus faible chez Novo Nordisk (0,5 contre 1,8) que chez Eli Lilly.

Conclusion

Au départ, cela ne semblait pas être un véritable duel. En raison de l’ordre des indicateurs choisis, Eli Lilly semblait immédiatement se diriger vers un score forfaitaire de 5 à 0, comme dans un match de football. Mais le retour de Novo Nordisk a été impressionnant. Les dix duels suivants ont été remportés par les Danois, de sorte que le score final donne clairement la préférence à Novo Nordisk avec un ratio de 10 à 5. La conclusion est donc que, ces derniers mois, le marché a exagéré en pénalisant l’action de Novo Nordisk. Ce fut un choc pour le marché de voir que les Danois ne sont plus la référence, mais baisser l’action de 40 % à cause de cela est excessif. En raison de l’énorme différence de valorisation, nous abaissons la recommandation pour Eli Lilly à « vendre », mais nous relevons la recommandation pour Novo Nordisk à « à acheter ».