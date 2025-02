Disney renoue avec le succès

Après une période creuse, Disney sort de l’ornière et retrouve la voie du succès. Ses films notamment ont rapporté gros lors du quatrième trimestre de 2024.

En 2020, 2021 et 2022, presque chaque dollar de flux de trésorerie disponible a été investi dans l’avenir du groupe. Disney est ainsi passé d’une machine à profits à une société d’investissement. En 2023, le cours de l’action Disney est retombé à son niveau d’il y a près de dix ans, ce qui suscita de plus en plus de critiques de la part des actionnaires. Cette année-là, la stratégie a été revue : les budgets d’investissement ont été réduits, les prix ont été augmentés et les coûts ont été réduits.

Il en résulte une forte augmentation du flux de trésorerie disponible, qui culmine à 5,1 % de la capitalisation boursière à la fin de l’année 2024. Disney était déjà redevenu rentable, mais la firme à la souris n’avait pas immédiatement retrouvé son élan. Mais c’est désormais chose faite : les derniers chiffres trimestriels montrent que Disney a retrouvé la formule du succès.

Films

Les ventes mondiales de billets de cinéma se sont élevées à 5,5 milliards de dollars l’année dernière, dont 2,2 milliards provenaient des États-Unis. C’est la première fois depuis 2019 que Disney franchit la barre des cinq milliards de dollars. De nouveaux films à succès comme Inside Out 2, ou VIce-versa 2 en français (1,7 milliard), Deadpool & Wolverine (1,3 milliard) et Moana 2 (906 millions) ont joué un rôle crucial à cet égard et ont prouvé que le film et le cinéma sont toujours vivants et en pleine forme, après une période de creux et de baisses des entrées pour ses films.

Disney a prévu de nouveaux titres forts tels qu’un nouveau film Star Wars, un nouveau film Avengers et une suite à Vice-versa 2. La stratégie reste axée sur l’expansion des franchises, les remakes en live-action et les suites, qui devraient à nouveau générer des milliards de ventes au cinéma.

Outre la division cinématographique, Disney reste fortement tributaire de ses parcs à thème, qui représentaient environ 60 % du bénéfice d’exploitation en 2024. Ce segment a connu une année en demi-teinte. Mais les parcs internationaux ont été particulièrement performants, avec des bénéfices en hausse de 28% par rapport à l’année précédente.

2025

Les perspectives restent positives, avec une croissance des bénéfices de 6 à 8% attendue en 2025. Le secteur des croisières continue de croître avec sept nouveaux navires en cours de développement.

Conclusion

Les investissements réalisés ces dernières années dans la technologie, le contenu et les parcs à thème devraient porter leurs fruits à partir de 2026. Disney s’attend à une forte augmentation du cash-flow libre. Bien que le rendement du cash-flow libre soit passé de 5,1 à 4,1% en raison d’un cours de l’action qui a augmenté de plusieurs dizaines de pour cent l’action Disney n’est pas chère. Avec des parcs à thème rentables, une division cinéma florissante et une forte concentration sur l’optimisation des flux de trésorerie, Disney semble prête pour la prochaine phase de croissance. Nous recommandons de conserver l’action.

Recommandation : conserver/attendre

Risque : moyen

Note : 2B

Cours : 110,03

Ticker : DIS US

Code ISIN : US2546871060

Marché : NYSE

Capitalisation boursière : 198,11 milliards de dollars

Ratio C/B en 2024 : 24

Ratio C/B attendu en 2025 : 20

Différence du cours sur 12 mois : -2%

Différence du cours depuis le début de l’année : -1%

Rendement du dividende : 1,0