La recette Marvel ne fait plus de merveilles

Flop important pour Marvel (groupe Disney) avec la sortie de son dernier film. L’univers des superhéros, Avengers et compagnie, était une mine d’or et un succès garanti, mais il semble à bout de souffle ces derniers temps.

Les Avengers et autres Marvels étaient un succès assuré pour Disney. Endgame par exemple a rapporté près de 2,8 milliards de dollars – le deuxième film le plus rémunérateur après Avatar (2,92 milliards de dollars). Le volet précédent, Infinity War, était aussi un succès colossal. Tout comme les nombreux films dédiés à chacun des héros : Captain America, Hulk, Thor, Iron Man, Black Panther etc. Rien que le fait qu’un film appartienne à l’univers cinématographique de Marvel amenait le public en salle.

Flop

Mais cette « Marvel mania » ne semble plus prendre aujourd’hui. Le film The Marvels, suite de Captain Marvel, est sorti la semaine dernière aux États-Unis et ailleurs dans le monde, dont en Belgique. Sur le premier week-end, les ventes de billets ont atteint 46 millions de dollars (aux Etats-Unis), soit le pire score de tous les temps pour un film Marvel. Un ratage lors du week-end d’ouverture n’est jamais un bon signe pour le reste du temps en salle. Il y a encore du chemin à faire pour rentabiliser le budget de production de 200 millions de dollars.

Trop c’est te veel ? Marvel a-t-il sorti trop de films (33 en quinze ans) et trop de séries ? Le public en a-t-il eu assez ? Depuis Endgame, aboutissement de toute une saga, les audiences sont en chute. Quantumania, Eternals, Secret Invasion ou même le dernier Thor n’ont pas convaincu et pas n’ont pas attiré les foules. Les critiques et avis sont également devenus de plus en plus acerbes : la qualité des films serait en net déclin. Disney, maison-mère de Marvel, est au courant du problème : cet été, Bob Iger, CEO du groupe, a par exemple souligné qu’il y a trop de contenu et que cela se faisait au coût de la qualité des films et de l’attention du public, retrace CNN.

Et maintenant ?

Est-ce qu’il faut pour autant faire un trait sur Marvel ? Sans doute que non. C’est une des vaches à lait de Disney, à côté de Star Wars (ou on pourrait aussi se poser la question du trop-plein de contenu) et Pixel, et la firme à la souris ne voudrait certainement pas s’en passer.

Mais Disney et Marvel ne pourront pas continuer à traire la vache à lait comme avant. Il faudra sans doute se réinventer et faire sans les scenarii de multivers parfois trop complexes selon les critiques. Des personnages populaires et qui portaient la franchise en ont d’ailleurs été écartés – il faudra donc trouver d’autres bases. Sortir des films moins souvent pourrait aussi être une solution, peut-on imaginer. « Se faire attendre, c’est se faire désirer » : l’adage vaut aussi pour le monde commercial.

C’est peut-être ce que Marvel s’est dit elle-même. Le prochain film est prévu pour juillet 2024, le seul qui sortira l’année prochaine (contre trois à quatre ces trois dernières années). Il s’agit en plus du troisième volet de Deadpool – personnage très populaire. LE film pour remettre le train sur les rails ?