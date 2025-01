Petite sélection d’ETF pour diversifier ses investissements dans le secteur pétrolier et gazier. La plupart des émetteurs se concentrent soit sur l’Europe, soit sur l’Amérique du Nord.

iShares Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF

Bourse : Xetra

Code ISIN : DE000A0H08M3

Frais de gestion : 0,47 % l’an

Ticker (Xetra) : EXH1 GY



Cet ETF appartient à la gamme iShares de BlackRock et réplique l’indice Stoxx Europe 600 Oil & Gas, composé de 22 actions de sociétés énergétiques européennes. Cet ETF physique dont les revenus sont distribués s’échange sur le Xetra (ticker EXH1) ; son encours atteint 450 millions d’euros. Sur les 12 derniers mois, il affiche un rendement de 10,1 %. A 0,47 %, les frais de gestion annuels sont plutôt élevés.

iShares S&P 500 Energy Sector ETF

Bourse : Xetra

Code ISIN : IE00B42NKQ00

Frais de gestion : 0,15 % l’an

Ticker (Xetra) : QDVF GY



Cet autre ETF de BlackRock se négocie également sur le Xetra (ticker QDVF). Il gère 848 millions de dollars et a produit un rendement de 25,7 % sur les 12 derniers mois. Son sous-jacent est l’indice S&P 500 Capped 35/20 Energy, composé de 22 actions de sociétés énergétiques américaines. Cet ETF physique réinvestit les dividendes. A 0,15 %, ses frais de gestion annuels sont nettement inférieurs à ceux de l’EXH1.



Autre suggestion, l’ETF coté sur Euronext Amsterdam iShares Oil & Gas Exploration & Production (code ISIN IE00B6R51Z18), qui réplique l’indice S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, lequel compte 66 sociétés énergétiques ayant leur siège social aux Etats-Unis et au Canada : les producteurs qui figurent également dans le QDVF ainsi qu’un certain nombre de sociétés d’exploration. L’inconvénient est que les frais de gestion sont beaucoup plus élevés (0,55 %) et que la liquidité est plus faible, compte tenu de la taille réduite de l’ETF (296 millions de dollars d’encours).

VanEck Oil Services UCITS ETF

Bourse : Xetra

Code ISIN : IE000NXF88S1

Frais de gestion : 0,35 % l’an

Ticker (Xetra) : V0IH GY



Cet ETF de VanEck cible plutôt le secteur des services pétroliers. Il s’échange sur le Xetra et réplique l’indice Market Vectors US Listed Oil Services, qui inclut 25 sociétés. Ses frais de gestion annuels sont de 0,35 %. Son rendement, en 2024 : un joli 13,7 %.