Pourquoi le pétrole devrait baisser en 2025

Le prix du pétrole devrait baisser durant l’année 2025, selon Citi. Quelles sont les perspectives ?

L’or noir pourrait devenir moins cher cette année. C’est ce que notent les experts de Citi dans une analyse. Si d’un côté, il y a un renforcement des tensions géopolitiques (élément haussier pour le prix), de l’autre côté, il y a l’arrivée au pouvoir de Trump.

“Les perspectives pétrolières pourraient voir des risques géopolitiques accrus et durables en Iran et en Russie-Ukraine potentiellement anéantir l’excédent de la balance pétrolière de 2025, mais l’administration Trump semble vouloir conclure des accords », explique la banque. On sait aussi que Trump veut booster la production pétrolière américaine.

Prix

Avec ces éléments en tête, la banque revoit ses prévisions de prix en hausse. Avant, elle s’attendait à un prix moyen de 62 dollars le baril de Brent en 2025. Mais elle le voit désormais atteindre 67 dollars, en moyenne.

Ce qui serait toujours une baisse par rapport au niveau actuel. A l’heure d’écrire ces lignes, il se négocie à plus de 79 dollars le baril. En début d’année il était à 75 dollars, et il y a pile une semaine il culminait à 82 dollars, soit son niveau le plus élevé depuis le mois de juillet.

Selon la banque, le prix du pétrole devrait baisser durant toute l’année. Sur le premier trimestre, il devrait atteindre 75 dollars, puis respectivement 68, 63 et 60 dollars pour les trimestres suivants. C’est une révision à la hausse, mais la banque ne précise pas de combien.

Pour l’autre baril de référence, le WTI, la banque revoit aussi son estimation à la hausse : 63 dollars en moyenne, en 2025. Il se négocie actuellement à près de 79 dollars.