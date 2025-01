Comment DeepSeek, le ChatGPT chinois, vient perturber le rallye de l’IA

DeepSeek, modèle d’intelligence artificiel chinois, porte un coup à ChatGPT. Ce qui soulève des questions économiques importantes pour la Big Tech américaine. Le secteur européen des puces électroniques est en chute libre en bourse ce lundi.

A peine arrivé sur le marché, et il fait déjà fureur. DeepSeek, le modèle d’intelligence artificielle de la start-up chinoise du même nom, a détrôné son rival ChatGPT sur l’App Store d’Apple, aux États-Unis, ce lundi matin. Cela alors qu’il y a été lancé le 10 janvier, soit il y a un peu plus de deux semaines. DeepSeek y figure maintenant en tête du classement des applications gratuites les mieux notées, devant le modèle d’OpenAI.

C’est donc le signe qu’il gagne fortement en popularité auprès des utilisateurs. Mais de l’autre côté de l’écran et de la barre d’entrée de prompts, il assure aussi sur le plan technique. Il a ainsi battu ChatGPT et d’autres modèles, comme celui de Meta, dans des tests importants, en décembre. Il a ainsi également impressionné le monde de la tech américaine, dans la Silicon Valley.

Les questions économiques

DeepSeek n’est pas le premier bot d’IA chinois à débarquer sur le marché. Mais c’est le premier à s’imposer sur l’App Store et à recevoir les louanges de la Silicon Valley. Ce qui amène la question des perspectives économiques : il pourrait bel et bien grappiller des parts de marché à OpenAI, Meta, Google et consorts.

Et cela, surtout, à moindre coût. DeepSeek indique l’avoir entrainé avec des puces de Nvidia (les H800, pour être précis), avec un budget de moins de six millions de dollars. C’est beaucoup moins que les dizaines ou centaines de milliards que la Big Tech a injecté dans ses modèles. L’entreprise a aussi indiqué vouloir proposer des prix beaucoup plus bas aux clients que ceux des entreprises américaines.

Ce budget de développement de DeepSeek a cependant été remis en cause. Mais la grande question est aussi celle des puces utilisées. Les États-Unis ont limité les exports des puces les plus performantes pour éviter que la Chine monte en puissance dans l’IA… et cette entreprise a développé son modèle d’IA avec des puces moins performantes que celles visées par les limitations d’export. Résultat : Nvidia et consorts ont enregistré un manque à gagner avec ces limitations (ces puces sont également les plus chères), pour rien au final. Et les puces moins performantes pourraient aussi faire l’affaire, alors que la Big Tech achète surtout les puces dernier cri. Il y a d’importantes nuances bien sûr, mais c’est la question qui en ressort.

Rique pour le rallye de l’IA ?

DeepSeek pourrait ainsi être une bombe sous le rallye de l’IA, comme la start-up attaque autant la part de marché des modèles d’IA américains (mais pas que) que les fabricants de puces (les “vendeurs de pelles et de pioches”, qui profitaient le plus du rallye de l’IA jusqu’à présent).

Et les investisseurs se posent vraiment des questions. En Europe, les indices sont en baisse : -1,4% pour l’Euro Stoxx 50. ASML, le fabricant néerlandais des équipements de production de puces les plus précis au monde, perd même plus de 9%. Le fabricant de puces néerlandais ASM International 12,5% et l’Allemand Infineon perd près de 4,5%.

Aux États-Unis, les futures Nasdaq 100 perdent plus de 3% ce lundi matin à l’heure suite à ce classement de l’App Store. Les futures du S&P 500 perdent près de 2%. “DeepSeek a réveillé le spectre de la perturbation dans le paysage technologique, son émergence suggérant que la Chine peut continuer à faire des progrès dans la course à l’IA malgré les restrictions américaines”, écrit Yeap Jun Rong, stratège chez IG, dans une note consultée par Reuters. “Cela semble susciter des inquiétudes quant à la domination des États-Unis dans le domaine de la technologie et remet en question les valorisations très élevées des entreprises technologiques.”