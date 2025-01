Ces actions qui profitent de la hausse de la volatilité (ou pas)

Flow Traders et Euronext semblent bénéficier de l’une augmentation de la volatilité, mais ce n’est pas toujours le cas. Dans cet article, nous examinons quand ces titres excellent en effet et quand ils ne le font pas.

Lorsque les actions bougent peu, la confiance règne ; lorsqu’elles fluctuent fortement, c’est la panique à bord. Les fluctuations quotidiennes des cours des actions sont appelées volatilité. Sur les marchés financiers, ce terme a souvent une connotation négative, car il est généralement associé à une baisse des cours. Comme le dit le proverbe flamand : la confiance vient à pied et s’en va à cheval.

Profiter de la volatilité du marché boursier est un défi, car la volatilité est souvent associée à un comportement irrationnel de la part des investisseurs. Au lieu de faire des choix réfléchis, beaucoup agissent sous le coup de l’émotion.

Unilever, cas d’école

Les actions d’Unilever pendant la crise bancaire de 2008-2009 en sont un exemple frappant. Alors que l’Occident était confronté à une tempête financière, les marchés émergents étaient florissants. À l’époque, Unilever réalisait déjà la majeure partie de son chiffre d’affaires sur les marchés non européens, et ces régions affichaient d’excellentes performances.

Les chiffres d’Unilever étaient éloquents. La marge EBITDA, un paramètre financier crucial qui indique le bénéfice qu’une entreprise conserve après les coûts d’exploitation, a augmenté régulièrement : de 16,1 % en 2006, à 16,8 % en 2007, et même à 20,2 % en 2008. Des marges plus élevées conduisent généralement à des valorisations plus élevées. Pourtant, Unilever a été durement touchée par la lenteur de l’effondrement des marchés boursiers. Le rendement du flux de trésorerie disponible d’Unilever est passé de 3,5 à 6,2 % au cours de cette période, alors que le cours de son action a été divisé par deux….. Cela montre que même les entreprises dont les résultats sont en hausse ne sont pas à l’abri des aléas de la volatilité.

Bénéficier de la volatilité

Cependant, il existe un groupe spécifique d’actions pour lesquelles non seulement les entreprises mais aussi les actions elles-mêmes sont censées bénéficier d’une plus grande volatilité sur le marché boursier. Nous insistons délibérément sur l’expression « censées en bénéficier », car il est plus compliqué de tirer profit de ces actions que ne le pensent de nombreux investisseurs.

Flow Traders

Flow Traders est souvent considérée comme l’action qui devrait le plus bénéficier de l’augmentation de la volatilité. L’entreprise doit cette réputation en grande partie à ses performances impressionnantes en 2020. En seulement sept mois, Flow Traders a réalisé un rendement total de 81%, alors que l’indice phare néerlandais AEX a chuté de 10 % au cours de la même période.

Le modèle d’entreprise de Flow Traders repose sur la fourniture de liquidités. Ils proposent en permanence des prix d’achat et de vente sur les marchés financiers. En 2020, lorsque le S&P 500 a chuté de 33 % en l’espace d’un mois, un niveau plus bas que la chute extrême de -28 % en 1987, la panique et les mouvements extrêmes étaient la norme. Cela a créé d’énormes volumes de transactions. Les investisseurs ont négocié de manière impulsive et les prix actuels n’ont pas été pris en compte, ce qui a constitué une opportunité en or pour les négociants en flux. Les écarts plus importants entre les cours acheteur et vendeur leur ont permis de réaliser des profits exceptionnels.

En 2022, les marchés ont de nouveau connu des turbulences. L’indicateur de peur VIX a dépassé six fois la barre des 30, ce qui correspond à un mouvement de panique. Toutefois, ce mouvement a été moins extrême qu’en 2020. L’AEX ait perdu 20% au cours des dix premiers mois de 2022 et des valeurs technologiques telles qu’ASML aient chuté de 40%… mais Flow Traders a également participé au malaise. L’action a chuté de 40 %, comme s’il s’agissait d’une entreprise technologique telle qu’ASML. Cela montre que la panique de 2020, lorsque les investisseurs pensaient argement que le système financier était sur le point de s’effondrer, était bien plus lucrative que la grosse panique de 2022.

L’inconvénient pour Flow Traders est que les conditions de marché extrêmes, dans lesquelles l’entreprise excelle, sont rares. En moyenne, les investisseurs ne pensent que le monde financier risque de s’effondrer qu’une fois tous les 10 à 20 ans. Par conséquent, Flow Traders n’est pas un choix intéressant pour moi. Bien que l’entreprise puisse réaliser d’énormes bénéfices en temps de crise, cet avantage disparaît dès que le calme revient.

Depuis le 1er janvier 2020, le rendement total de Flow Traders n’a été que de 50 %, alors que l’AEX a réalisé un rendement de 66 %. Même si le monde financier semblait au bord de l’effondrement tous les cinq ans, Flow Traders ne serait pas toujours pas une aubaine.

Euronext

Euronext est un autre candidat fréquemment cité lorsque la volatilité augmente. Contrairement à Flow Traders, qui doit faire face à la concurrence d’autres maisons de courtage qui peuvent intervenir lorsque l’écart entre les cours acheteur et vendeur devient trop important, Euronext se trouve dans une position unique. En tant qu’opérateur des marchés d’Amsterdam, de Paris, de Bruxelles, de Dublin, d’Oslo et de Milan, elle tire ses revenus des frais de transaction que les investisseurs paient lorsqu’ils achètent et vendent des instruments financiers. Aucun concurrent ne peut intervenir dans ce domaine.

L’histoire d’Euronext est similaire à celle de Flow Traders. En période de volatilité accrue, le volume des transactions augmente considérablement car les investisseurs deviennent plus actifs. Ils négocient plus souvent pour couvrir des risques, ajuster leurs positions ou spéculer sur des mouvements de prix brusques. Cette augmentation du volume des transactions se traduit directement par une augmentation des revenus pour Euronext. En outre, Euronext bénéficie de l’activité sur ses marchés dérivés, tels que les options et les contrats à terme, qui deviennent plus populaires auprès des investisseurs pendant les périodes de volatilité.

Nous avons vu un exemple du potentiel d’Euronext en période de turbulences en octobre 2020. Bien que l’AEX ait baissé de 10 % cette année-là, le cours de l’action Euronext a augmenté de près de 50 % cette année-là. La combinaison de l’augmentation des volumes d’échanges et de l’utilisation plus intensive des produits dérivés a largement contribué à ce succès. Pourtant, Euronext n’est pas à l’abri des difficultés. Comme Flow Traders, elle a connu une année difficile en 2022, avec une chute de 30 % du cours de son action au cours des dix premiers mois. Bien que cette chute soit moins importante que celle de 40 % subie par Flow Traders, Euronext a tout de même fait moins bien que l’indice AEX, qui a perdu 20 % au cours de la même période.

Conclusion

Acheter des actions qui bénéficient directement de la volatilité peut sembler attrayant, mais dans la pratique, cette stratégie s’avère souvent trompeuse. Warren Buffett décrit parfaitement le phénomène boursier avec son analogie de Mister Market. Mister Market est comme un partenaire émotionnel qui vous offre un prix quotidien. Parfois, il fait preuve d’un optimisme débordant et exige des prix ridiculement élevés, tandis que d’autres jours, il est envahi par le pessimisme et propose des valorisations fortement décotées.

Le problème des actions qui bénéficient de la volatilité, comme celles de Flow Traders, est que leur succès dépend fortement de conditions de marché imprévisibles et rares. Elles excellent en période de panique avec des volumes de transactions sans précédent, mais une fois que les marchés se stabilisent, ces valeurs perdent souvent rapidement leur attrait. La volatilité est une force erratique ; elle se manifeste par vagues et n’est jamais permanente. Il est donc difficile d’en faire une stratégie d’investissement.

Nous sommes donc plus favorables à l’achat de belles actions qui chutent en période de volatilité, mais comme ces entreprises continuent de croître, elles ne tarderont pas à atteindre de nouveaux sommets historiques. C’est, à notre avis, l’essence même de l’investissement. Il s’agit de faire fructifier ses actifs sur le long terme et non de réaliser des gains temporaires parce que l’on a anticipé la volatilité.