Briefing Bourse : ce qu’il faut savoir ce vendredi 21 février. Le rallye chinois et de l’or continue. L’Europe attend ses indices PMI, qui devraient être positifs. La Fed se montre de plus en plus frileuse quant à une baisse des taux.

Plusieurs points d’attention ce vendredi.

Chine

En Chine, l’optimisme post-DeepSeek continue, à mesure que “l’exceptionnalisme américain” en prend pour son grade. Dit grossièrement, la Big Tech de Californie pourrait finalement ne pas être la seule au monde, et le vent tourne sur les marchés.

Le Hang Seng d’Hong Kong, où sont cotées de nombreuses entreprises chinoises, est à son niveau le plus élevé en trois ans, avec une hausse de près de 4% ce vendredi. Son indice technologique frôle même les 5%… et les 34% sur l’année.

Le CSI 300, indice phare de Shanghai, gagne 1%. Ensemble, ils portent le MSCI Asie-Pacifique hors-Japon à son niveau le plus élevé en plus de trois mois.

Or

Après un record mercredi et un autre jeudi (2.954 dollars l’once) l’or est en passe de clôturer sa huitième semaine dans le vert de suite.

Macro-économie

À échelle macro-économique, il y a les indices PMI qui tombent ce vendredi. Ils sont une jauge de l’activité des entreprises, car ils représentent les achats des directeurs d’achat. C’est comme un avant-signe d’une expansion ou d’une contraction des activités de production.

Ce matin, c’est au tour des pays membres de l’UE et du Royaume-Uni. Les États-Unis suivront plus tard dans la journée. En Europe notamment, on s’attend à ce que l’expansion continue et que le secteur de la manufacture continue également de remonter la pente.

Cette publication de données pourrait d’ailleurs diriger le projecteur sur les entreprises européennes. Avec les menaces des droits de douane de Trump, ses bons résultats du quatrième trimestre sont quelque peu passés sous le radar (même si les indices ont atteint des records). Avec une hausse moyenne de 5,4% des bénéfices et une hausse de 4,7% des chiffres d’affaires, c’est le meilleur trimestre depuis le quatrième de 2022 pour l’Europe (et le premier avec une moyenne positive depuis début 2023).

Aux États-Unis, il y a également de nouveaux doutes sur les baisses des taux, avec des sorties publiques de responsables de la Fed ce jeudi.

“Je considère qu’il est approprié de maintenir le taux des fonds fédéraux en place pendant un certain temps, compte tenu de l’équilibre des risques auxquels nous sommes actuellement confrontés”, s’est par exemple exprimée Adriana Kugler, gouverneure de la Réserve fédérale.