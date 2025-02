Et soudain, la crainte de stagflation hante de nouveau Wall Street

Avec les nouvelles politiques commerciales et économiques de Donald Trump, les craintes de stagflation sont de retour à Wall Street. De plus en plus d’investisseurs s’inquiètent.

Elle a montré le bout de son nez sur les marchés, à plusieurs reprises depuis la fin de la relance post-covid : la peur de la stagflation. Mais elle s’est toujours dissipée de nouveau, et ce marasme économique mêlant inflation élevée et croissance lente n’est finalement pas arrivé. Mais avec Donald Trump à la Maison Blanche, la crainte est de retour à Wall Street.

En cause : les politiques de hausses des droits douaniers de Trump, qui risquent de ralentir l’économie et de faire augmenter l’inflation. Inflation qui, en janvier, est de nouveau partie en hausse, surprenant les marchés et montrant que le processus désinflationniste n’est peut-être pas en si bonne voie que ce qui était cru. Pareil pour les politiques anti-migratoires et de déportation, dans un contexte de pénurie de main d’oeuvre.

Risques

“La possibilité d’une stagflation est clairement réapparue, car ces politiques pourraient nuire à la demande des consommateurs, alors même que l’inflation persistante limite la capacité de manœuvre de la Réserve fédérale”, analyse Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global, auprès de Reuters. “Ce n’est plus un scénario de zéro possibilités, loin s’en faut.” Il ajoute que le cash et les produits liés sont une bonne couverture contre la stagflation, mais qu’il ne fait pas encore de grands pas dans cette direction.

La stagflation est effectivement un gros point noir pour une banque centrale comme la Fed. Car en augmentant les taux pour lutter contre l’inflation, elle ralentit davantage la croissance. En baissant les taux pour relancer l’économie, elle peut enflammer l’inflation. Un casse-tête.

“Ce qui continue à nous préoccuper plus que le risque d’inflation, c’est la stagflation”, ajoute Tim Urbanowicz, responsable de la stratégie d’investissement chez Innovator Capital Management. “Il faut déjà faire face à une base d’inflation résistante, mais en plus, les tarifs douaniers ont le potentiel de ralentir l’économie en devenant une taxe sur les consommateurs et en pesant sur les profits et la croissance économique.”

Ces deux experts ne sont pas les seuls à voir le spectre de la stagflation s’approcher. Un récent sondage de Bank of America montre que le nombre d’investisseurs s’attendant à la stagflation sur l’année à venir est à son plus haut en sept mois.

L’autre signe que le marché a des craintes est le rallye de l’or. Le métal jaune a atteint un nouveau record ce mercredi, à près de 2.947 dollars l’once. Il est en hausse de plus de 10% sur l’année – contre moins de 5% pour le S&P 500.

La mise en garde de la Fed

La Fed est d’ailleurs venue ajouter une couche à ces craintes. Dans ses minutes (compte-rendu de sa dernière réunion, datant de janvier), publiées ce mercredi, on peut lire que des membres du comité estiment que les politiques commerciales de Trump “pourraient nuire au processus de désinflation.”

Ils s’attendent aussi à une incertitude élevée : “Des participants ont fait remarquer que, dans la période à venir, il pourrait être particulièrement difficile de faire la distinction entre les variations relativement persistantes de l’inflation et les variations plus temporaires qui pourraient être associées à l’introduction de nouvelles politiques gouvernementales.”

Pro-croissance ?

Mais le spectre de la stagflation n’est pas encore apparu devant tous les investisseurs. Car Trump a aussi fait campagne en promettant des baisses d’impôts pour les entreprises – ce qui favoriserait leur croissance. Certains estiment aussi que les droits de douane peuvent limiter les importations, et donc baisser la concurrence et booster les entreprises américaines.

Bref, les prochains rapports d’inflation risquent de relancer le débat sur les possibilités – ou pas – de stagflation.