Débandade générale pour le Bel 20 : quatre baisses et une perte de près de 3% sur la semaine

Après avoir perdu jusqu’à 1,43% dans l’après-midi de vendredi, l’indice BEL 20 devait se ressaisir et ramener sa perte à 1,01% en terminant à 3.579,03 points avec 16 de ses éléments dans le rouge.

Semaine de pertes pour l’indice phare de la Bourse de Bruxelles. Le Bel 20 a fini dans le rouge tous les jours de cette semaine, sauf lundi (très légère hausse). Il perd ainsi 2,78% sur la semaine.

Sa hausse entamée sur le mois de juillet devient donc un lointain souvenir : depuis la fin du mois précédent, l’indice a perdu plus de 6%.

Ce qui ne fait que s’ajouter à mauvaise année : depuis le début de 2023, il est en baisse de 4,5%. Là où de nombreux autres indices européens sont dans le vert.

Mouvements ce vendredi

Elia (100,50) se démarque par un rebond de 1,98%. AB InBev (51,11) et Galapagos (35,81) gagnaient de même 0,22 et 0,34% tandis que Aperam (25,50) reculait de 3,99% pour une baisse de 2,15% compte tenu de son détachement de coupon, Umicore (23,53) cédant de même 1,01% pour un gain de 0,04%.

KBC (62,20) et Ageas (36,81) valaient 1,11 et 0,24% de moins que jeudi alors que les immobilières voyaient Cofinimmo (67,25) reculer de 2,32%, Aedifica (57,20) et WDP (24,54) de 1,97 et 1,92%.

Solvay (102,45) et UCB (80,50) étaient négatives de 1,49 et 1,13%, arGEN-X (448,70) reculant de 1,73%, Melexis (85,85) et Proximus (6,45) de 1,27 et 1,50%, D’Ieteren (148,40) et Sofina (196,70) de 1,26 et 1,01%.

Roularta (14,60) plongeait par ailleurs de 12% après avoir perdu jusqu’à plus de 15% suite à une appréciation revue à la baisse, les résultats de EVS (24,10) étant par contre salués par un bond de 8,8%.

Accentis (0,029) et Econocom (2,72) remontaient de 5,8 et 2,2%, Deceuninck (2,41) et SmartPhoto (28,00) se distinguant par des bonds de 4,8 et 4,1%.

Des pertes de plus de 2% étaient encore notées en Unifiedpost (3,80), What’s Cooking (75,00), Atenor (24,10), Bois Sauvage (298,00), Ascencio (44,50) et Care Property Invest (12,40), Immobel (30,95) chutant de 3,6%. Oxurion (0,0021) et Celyad (0,552) reperdaient enfin 4,5 et 3,1% alors que Sequana Medical (4,00) plongeait de 7%.

Euro – dollar

Vers 16H30, l’euro s’inscrivait à 1,0880 USD, contre 1,0870 dans la matinée et 1,0890 la veille.