Bourse : nouveaux chiffres records pour la reine européenne de 2024

Le carnet de commandes de Siemens Energy atteint un nouveau niveau record. Son bénéfice fait beaucoup mieux que les prévisions, montrent les résultats publiés ce mercredi matin.

Un cours multiplié par quatre, l’année dernière : Siemens Energy avait largement battu le marché, et même fait mieux que Nvidia et autres Big Tech américaines. Et le groupe, spin-off de Siemens AG, commence l’année avec de nouveaux chiffres forts.

Son carnet de commandes atteint par exemple un record : 131 milliards de dollars. La demande pour ses équipements d’énergie (turbines à vent, à gaz, électrolyseurs, etc.) est dont très forte. C’est notamment la transition énergétique et la nouvelle demande d’électricité, pour les centres de données et l’intelligence artificielle, qui font croître les ventes de Siemens. “Notre solide premier trimestre reflète les opportunités de marché découlant de la demande croissante d’électricité”, commente le CEO, Christian Bruch.

Chiffres

Autre chiffre qui surprend : son bénéfice explose les estimations. Sur le dernier trimestre de l’année calendrier, Siemens Energy a gagné 252 millions d’euros (le double de ce que prévoyait le marché). En glissement annuel, le bénéfice est en chute. Il y a un an, ce chiffre était à 1,6 milliard d’euros, gonflé par la vente d’une participation dans Siemens India.

Son chiffre d’affaires est quant à lui en hausse, de près de 20%, et atteint 8,94 milliards d’euros sur le trimestre.

Cours en bourse

L’action a débuté légèrement en baisse ce mercredi matin, après la publication des résultats, mais elle est vite repartie à la hausse. Après une heure de négociations, elle est de 0,4% dans le vert.

Sur l’année, elle a déjà gagné plus de 13%. Reste à voir si elle pourra réitérer l’exploit de 2024.