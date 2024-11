Bourse : l’IA est une bulle, selon la BCE

Le boom de l’intelligence artificiel pourrait être une bulle spéculative, met en garde la BCE. Une correction pourrait amener des soucis pour les sociétés financières, car leurs réserves de liquidités pourraient être insuffisantes.

Deux fois par an, la Banque centrale européenne publie son Financial Stability Review. Dans la dernière édition, sortie ce mercredi, l’institution s’attaque notamment à l’intelligence artificielle (IA) et met en garde les investisseurs contre un phénomène de bulle spéculative. Mais pas qu’eux : les gestionnaires de fonds sont aussi avertis.

Concentration

Le marché boursier, américain notamment, est ainsi devenu particulièrement dépendant d’une poignée d’entreprises qui sont vues comme bénéficiant le plus de cette nouvelle technologie. Leur valeur a en effet explosé depuis le lancement de ChatGPT, beaucoup plus que celle d’autres secteurs. Ce qui attire bien sûr de nombreux investisseurs et peut les inciter à davantage miser sur ces actions.

“Cette concentration parmi quelques grandes entreprises suscite des inquiétudes quant à la possibilité d’une bulle des prix des actifs liée à l’IA”, explique la BCE, citée par Reuters. “En outre, dans un contexte d’intégration profonde des marchés boursiers mondiaux, elle met en évidence le risque de retombées négatives à l’échelle mondiale, si les prévisions de bénéfices de ces entreprises ne s’avèrent pas.”

Ces estimations sont en effet très élevées. Si les entreprises annoncent alors des chiffres beaucoup moins bons que prévu, il y a des risques de corrections soudaines sur le marché. D’ailleurs, Nvidia va annoncer ses résultats ce mercredi soir, et les bourses du monde entier retiennent leur souffle.

Plus ces valeurs et cette concentration augmentent, plus il y a des risques de corrections sévères, met en garde la BCE dans son rapport.

Des problèmes de réserves de cash ?

La BCE s’adresse aussi aux sociétés financières, qui ont réduit leurs réserves de liquidités. Ce qui n’est pas sans risques, dans le cas d’une telle correction importante. Les investisseurs seraient alors nombreux à se débarrasser de leurs actifs, mais les “non-banques” n’auraient pas forcément assez de liquidités sur le côté pour les rembourser. Elles devraient alors vendre des actifs, ce qui favoriserait encore plus les chutes des cours, en résumé. Surtout si les actions de l’IA sont également concentrées dans leurs portefeuilles.

Ce qui pousserait encore plus les investisseurs à vendre, et créerait un cercle vicieux de chutes des prix.

La BCE conseille donc aux autorités de maintenir les exigences actuelles en matière de réserves de liquidités.