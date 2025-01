Bourse : les ETF ont de plus en plus la cote auprès des investisseurs belges

Permettant de s’intéresser à la Bourse à des prix tout à fait modestes, les ETF séduisent de plus en plus les investisseurs. La FSMA constate une forte progression des investissements via la gestion indicielle en 2024.

De plus en plus de particuliers s’intéressent à la Bourse et en particulier aux ETF, ces fonds qui répliquent les indices boursiers. C’est ce que confirme le nouvel outil développé par la FSMA (le Retail Investor Dashboard) dont l’objectif est de fournir, tous les trois mois, un état des lieux des transactions effectuées par les investisseurs en Belgique.

Selon cette première salve de chiffres dévoilés par le gendarme des marchés, qui présente des données jusqu’au troisième trimestre 2024, le nombre d’investisseurs en ETF a connu une progression quasiment constante l’an dernier. Depuis le début de l’année 2024, la FSMA a ainsi enregistré chaque trimestre environ 50 % de transactions en ETF de plus qu’à la fin de l’année 2023. Les investisseurs en ETF ont également été beaucoup plus nombreux durant cette période : 57.000 investisseurs belges ont négocié des ETF, un chiffre record deux fois plus élevé qu’au cours du deuxième trimestre de 2023, note la FSMA.

Plus largement, l’industrie européenne des ETF a cartonné en 2024, avec un afflux record de capitaux atteignant les 247 milliards d’euros, selon Morningstar. Le précédent record datait de 2021 avec 159 milliards d’euros de flux nets, tandis que 145 milliards d’euros de souscriptions nettes avaient été enregistrées en 2023. Résultat, le montant total des actifs gérés via des ETF ont bondi de 33 % pour atteindre 2.180 milliards d’euros à fin 2024.