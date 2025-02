Bourse: le mois de janvier ultra-positif vu par Trade Republic

Nvidia, Tesla et Apple dominent le top 10 des actions achetées par les investisseurs belges durant le mois de janvier, selon le baromètre mensuel de la plateforme de trading online Trade Republic.

Malgré le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et l’émergence du modèle d’IA DeepSeek, les investisseurs belges sont restés fidèles aux valeurs technologiques américaines en ce début d’année. Un début d’année en Bourse marqué, comme on le sait, par un mois de janvier ultra-positif pour les indices européens. Et dans une moindre mesure aussi pour les marchés américains.

Stratégies inchangées

Le commencement de l’année boursière et son traditionnel “effet janvier” n’ont en effet guère bousculé les habitudes, bien au contraire. Les stratégies d’investissement sont restées “inchangées”, note Trade Republic au regard du top 10 des actions les plus achetées en janvier par les clients de la plateforme de trading online. Nvidia conserve ainsi sa première place, malgré les annonces autour de DeepSeek. Apple, de son côté, gagne une place par rapport au classement de décembre pour se hisser au deuxième rang. Suivent ensuite Tesla, Microsoft, Amazon, Alphabet, MicroStrategy, Berkshire Hathaway, Meta et ASML qui ferme la marche.

Deux nouveaux venus

Les données communiquées par Trade Republic sur les transactions effectuées par ses clients font néanmoins état de l’arrivée de deux nouveaux venus dans ce top 10 : Meta et ASML. “Mark Zuckerberg a récemment renoué des liens avec l’ex-président, ce dont Meta pourrait bénéficier. L’entreprise est également bien positionnée pour tirer parti de l’essor de DeepSeek, notamment grâce à son modèle d’IA ouvert”, indique Trade Republic dans un communiqué diffusé ce matin.

Pour qui est du géant européen des puces électroniques ASML et de son recul initial dû aux incertitudes liées à DeepSeek, il a pour sa part “rebondi fortement grâce à la publication de solides résultats pour le quatrième trimestre 2024”, ajoute Trade Republic.