Explication : qu’est-ce que l’effet janvier en bourse ?

L’année boursière ne fait souvent que commencer et l’on parle déjà de « l’effet janvier ». Mais de quoi s’agit-il ?

L’effet janvier est un phénomène intéressant qui est étudié et discuté dans les milieux de l’investissement depuis des décennies. Il s’agit de la tendance des actions, en particulier celles des petites entreprises, à surperformer en janvier par rapport aux autres mois. Ce phénomène peut avoir plusieurs explications.

Rachat d’actions

Dans certains pays, comme aux États-Unis, les investisseurs vendent leurs positions perdantes à la fin de l’année pour bénéficier d’un avantage fiscal. En janvier, ils rachètent souvent ces actions. Les prix repartent alors à la hausse. Puis, les gens commencent généralement l’année avec de bonnes intentions et parfois l’ambition d’investir. Cela peut entraîner une plus grande activité sur le marché. Les petites capitalisations – les actions de petites entreprises – sont plus sensibles à ces mouvements car elles sont moins échangées – moins liquides – et réagissent donc plus rapidement à l’offre et à la demande.

Tentation

En tant qu’investisseur, il n’est pas toujours judicieux de se laisser guider par des phénomènes spéculatifs tels que l’effet janvier. Il est préférable de se concentrer sur les entreprises ayant une capacité bénéficiaire élevée, un avantage concurrentiel durable et une équipe de direction qui gère le capital avec sagesse. Le grand investisseur Warren Buffett donne le conseil suivant : « Achetez une grande entreprise à un prix correct, plutôt qu’une entreprise moyenne à un prix élevé ». Ceux qui agissent ainsi ne doivent pas s’inquiéter de l’évolution du marché boursier en janvier ou n’importe quel autre mois.