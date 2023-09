Rio Tinto abaisse son dividende

Comme attendu, le groupe minier a vu ses ventes et son bénéfice reculer au premier semestre. La demande de minerai de fer et de cuivre va toutefois augmenter. L’action affiche un rendement élevé et peut être conservée.

Rio Tinto a publié des semestriels conformes aux attentes, avec une production plus importante, mais des prix de vente inférieurs à ceux de l’an dernier. Son chiffre d’affaires (CA) a diminué de 10%, à 26,7 milliards de dollars; le cash-flow d’exploitation (Ebitda) a fondu de 25% sur un an, à 11,7 milliards de dollars et le bénéfice net sous-jacent, de 43% (5,7 milliards de dollars).

La division minerai de fer assure environ 80% de l’Ebitda du groupe (9,8 milliards), affiche la marge d’Ebitda la plus élevée (63%) et génère aussi le plus de cash-flow disponible (5,6 milliards). Le prix du minerai de fer a oscillé entre 100 et 120 dollars la tonne au deuxième trimestre; il flirte désormais avec le haut de la fourchette, car la demande d’acier augmente, malgré les problèmes de la Chine. La division cuivre (un métal aussi très prisé) a généré un Ebitda de 1,1 milliard de dollars (-29% sur un an). La production est limitée à Escondida (Chili) et à la raffinerie de Kennecott (Alaska), mais augmente à Oyu Tolgoi, en Mongolie. De 8–9 milliards de dollars, les dépenses en capital passeront à 9–10 milliards de dollars en 2024 et 2025, avec notamment la poursuite du développement d’Oyu Tolgoi et le projet de minerai de fer Simandou.

Rio Tinto reverse généralement 40 à 60% du bénéfice sous-jacent sous forme de dividendes. Le dividende intérimaire a été fixé à 2,9 milliards de dollars, soit 1,77 dollar par action, 33% de moins qu’il y a un an. Sur la base d’un bénéfice sous-jacent estimé à 11,4 milliards de dollars, le dividende annuel pourrait atteindre 6,8 milliards de dollars en 2023.

Conclusion

Rio Tinto se négocie à 4 fois l’Ebitda attendu cette année seulement. Au vu du risque de récession et du lent redressement de la Chine, nous restons prudents. Le titre affiche toutefois un rendement élevé et peut être conservé.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 48,73 livres sterling

Ticker: RIO LN

Code ISIN: GB0007188757

Marché: London Stock Exchange

Capit. boursière: 78,7 milliards GBP

C/B 2022: 8,5

C/B attendu 2023: 9

Perf. cours sur 12 mois: +5%

Perf. cours depuis le 01/01: -17%

Rendement du dividende: 6,6%