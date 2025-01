L’action de l’opérateur postal néerlandais PostNL flirte avec son plancher. Peut-elle encore descendre ? L’avenir nous le dira. Deux stratégies d’options permettent toutefois de tirer son épingle du jeu.

Qui se souvient de l’époque où bpost voulait racheter son pendant néerlandais ? C’était en 2016. Les Belges proposaient 5,75 euros par action PostNL. Par chance, la transaction de 2,5 milliards d’euros n’a pas eu lieu : l’action de PostNL est aujourd’hui à vendre à moins d’un euro. La mise de 2,5 milliards ne vaudrait donc plus que 434 millions à peine.

Le 20 janvier 2025, le cours de l’action a encore lâché 8,4 % après des résultats décevants de 2024. PostNL a déjà dû revoir sa prévision bénéficiaire. La CEO Herna Verhagen quittera le navire en avril 2025 et sera remplacée par le CFO Pim Berendsen.

Sur les 12 derniers mois, le plancher de l’action se situe à 0,91 euro. On n’en est pas loin. Le cours actuel est même très proche de son plus bas niveau depuis 10 ans. Peut-il encore descendre ? L’avenir nous le dira. Les pêcheurs de fond pourraient tenter d’acheter les actions à bon prix avec l’émission d’un put.

Emission du put

PostNL juin

au prix d’ex. de 1 EUR

à 0,13 EUR

Il existe une zone de support autour de 0,92 euro. Le cours pourrait remonter si elle se maintient. Si vous vous engagez à acheter des actions de PostNL à 1 euro, vous recevrez 0,13 euro. Si rien ne fait plonger le cours d’ici le 20 juin, vous n’avez rien à faire. La prime de 0,13 euro restera acquise. Idem, a fortiori, si un évènement fait grimper le cours.

Le plus grand danger est que le cours de PostNL plonge. Vous devriez alors acheter les actions à 1 euro moins la prime reçue, soit 0,87 euro. Il s’agirait alors d’un plus bas depuis plus de 10 ans.

Nous voyons aussi des opportunités pour les investisseurs plus expérimentés, visant le plus long terme, qui achètent un call à bon prix, espérant réaliser un bénéfice sans acheter les actions.

Achat du call

PostNL septembre

au prix d’ex. de 1 EUR

à 0,1 EUR

Un contrat d’option porte sur 100 actions de la valeur sous-jacente. Dans ce cas, l’investissement par contrat n’est pas énorme, mais le potentiel est considérable. Si le cours monte, une première résistance est attendue autour de 1,25 euro. Notre mise est alors multipliée par 12,5. Nous pouvons aussi rêver d’un cours supérieur à 2 euros. Ce n’est pas si fou puisque PostNL se vendait encore à 2,23 euros en septembre 2023.