Pas de redressement du bénéfice avant 2024 pour Umicore

La faiblesse des prix des métaux précieux pèse pour l’heure sur ses résultats, mais les ventes de matériaux pour batteries devraient insuffler un nouvel élan à l’entreprise à compter de 2024.

Portée par les perspectives prometteuses des batteries, l’action Umicore a déjà valu plus de 50 euros deux fois au cours de ces dernières années. Une nouvelle hausse ne semble toutefois pas à l’ordre du jour.

Au terme du premier trimestre, la direction a indiqué que le bénéfice d’exploitation, en baisse de 10% en 2022, devrait encore reculer, légèrement, cette année. C’est la division recyclage, confrontée à la baisse des prix des métaux précieux (rhodium et palladium, surtout), qui souffre le plus. Elle a vu ses coûts augmenter sur fond de ralentissement de l’approvisionnement, les fournisseurs attendant des prix plus élevés. Vu la volatilité des cours des métaux, Umicore n’a pas osé donner de chiffres concrets, mais a averti que le bénéfice d’exploitation de la division s’inscrirait dans le bas de la fourchette attendue par le marché.

La division catalyseurs a brillé au premier trimestre et bien progressé en glissement annuel. En Europe et aux Etats-Unis, surtout, elle profite de son bon positionnement sur le marché des voitures à essence. Le cru 2023 s’annonce excellent.

La division batteries, qui doit assurer la croissance future, cristallise toutes les attentions. Si pour l’instant, comme attendu, les ventes de matériaux cathodiques restent faibles, une nette croissance est toutefois prévue à partir de 2024. Fait rare, puisque les Chinois privilégient généralement les produits moins chers, Umicore a conclu un contrat avec un constructeur automobile chinois et verra dès lors grimper le taux d’utilisation de son usine dans l’empire du Milieu.

Conclusion

Tant que les attentes en matière de bénéfice demeureront peu élevées, la hausse du cours sera limitée. La faiblesse des prix des métaux précieux pèse pour l’heure sur Umicore, mais les ventes de matériaux pour batteries devraient lui insuffler un nouvel élan à partir de 2024. De 15, le ratio cours/bénéfice semble juste.

Conseil: conserver

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 28,65 euros

Ticker: UMI

Code ISIN: BE0974320526

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 7,11 milliards EUR

C/B 2022: 18

C/B attendu 2023: 15

Perf. cours sur 12 mois: -25%

Perf. cours depuis le 01/01: -19%

Rendement du dividende: 2,8%