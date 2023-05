Nestlé a su préserver ses marges bénéficiaires

Le groupe alimentaire suisse peut relever fortement ses prix sans voir ses volumes chuter, ce qui témoigne de son excellent positionnement sur le marché. Il se recentre en outre sur les catégories de produits à forte croissance.

Les fortes hausses de prix n’ont pas fait dérailler les ventes de Nestlé. Le point publié par le groupe suisse pour le premier trimestre est réjouissant: le chiffre d’affaires (CA) a augmenté de 5,6%, à 23,5 milliards de francs suisses (CHF). La croissance organique a atteint 9,3%; le consensus tablait sur 7,2%. Pour compenser l’envol de ses coûts, Nestlé a relevé ses prix de 9,8%, mais l’effet sur les ventes est limité: hors hausse des prix, la croissance organique du CA a été de -0,5%, bien meilleure qu’au quatrième trimestre de 2022 (-2,6%). Nestlé peut donc rehausser considérablement ses prix sans voir ses volumes chuter, ce qui témoigne de son excellent positionnement sur le marché.

Ce relèvement des étiquettes était nécessaire pour rétablir la marge brute, qui s’était contractée de 260 points de base en 2022, à 45,2%, du fait de la forte inflation des coûts. La direction n’a pas évoqué les bénéfices, mais a confirmé ses prévisions pour l’exercice 2023, soit une croissance organique du CA de 6-8% et une marge bénéficiaire (marge d’Ebit) sous-jacente comprise entre 17 et 17,5%. Il devrait en résulter une progression de 6-10% du bénéfice par action (BPA) à cours de change constants, conforme à l’objectif du groupe pour 2025. D’ici là, Nestlé entend aussi renouer avec une marge d’Ebit de 17,5-18,5% (17,1% l’an dernier).

Conclusion

Le groupe alimentaire suisse continue d’élaguer son portefeuille de marques; il met l’accent sur les catégories de produits à forte croissance telles que le café, les aliments pour animaux de compagnie et les aliments diététiques, ce qui lui assure une croissance plus rapide que celle de ses rivaux Unilever et Danone. Nous maintenons notre estimation du BPA pour 2023 à 5,16 CHF. Pour une action de croissance défensive, Nestlé affiche toujours une valorisation attrayante, à un ratio cours/bénéfice de 22,5.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 113,70 francs suisses

Ticker: NESN SW

Code ISIN: CH0038863350

Marché: Zurich

Capit. boursière: 303,57 milliards CHF

C/B 2022: 23,5

C/B attendu 2023: 22,5

Perf. cours sur 12 mois: -10%

Perf. cours depuis le 01/01: +4%

Rendement du dividende: 2,4%