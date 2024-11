Le cours de Syensqo se redresse enfin

Les investisseurs avaient déchanté au terme du premier semestre mais les chiffres du troisième trimestre leur ont mis du baume au cœur.

Mi-décembre 2023, Solvay a scindé ses activités – une première. Celles de croissance, dont les plastiques pour batteries rechargeables et les matériaux composites légers, ont été regroupées dans Syensqo. Le marché avait salué l’opération, avant d’être déçu par les résultats du premier semestre. Le chiffre d’affaires (CA) s’est établi à 3,33 milliards d’euros, soit une baisse organique de 6,7 %, et le cash-flow d’exploitation (Ebitda) s’est contracté de 15,8 %, de 906 à 740 millions d’euros ; la marge d’Ebitda a ainsi chuté, de 25 à 22,2 %. Le cash-flow disponible a littéralement fondu, de 267 à 37 millions d’euros.

Les chiffres du troisième trimestre ont redonné le sourire aux investisseurs. Le CA s’est stabilisé en glissement annuel, à 1,633 milliard d’euros ; en termes organiques (hors éléments exceptionnels), il progresse même de 1,6 %. Sur neuf mois, le recul organique se limite à 4,1 %. L’Ebitda s’est contracté de 7,9 %, à 374 millions d’euros, mais dépasse le consensus de plus de 3 %.

Les matériaux composites se sont une nouvelle fois distingués, avec un CA en hausse de 12 %, à 292 millions d’euros. Plusieurs divisions (pétrolière, notamment) voient aussi leur CA progresser en glissement annuel. La CEO, Ilham Kadri, a annoncé le licenciement de 300 à 350 collaborateurs et la révision à la baisse des projections relatives au cash-flow disponible (400 millions d’euros, et non plus 400-450 millions) et à la fourchette d’Ebitda (1,40-1,44 milliard d’euros au lieu de 1,40-1,48 milliard).

Conclusion

Tombé à 70 euros après la publication des semestriels, le cours de Syensqo a rebondi grâce aux chiffres du troisième trimestre. A 7 fois le ratio valeur de l’actif économique (EV)/Ebitda et 12 fois le bénéfice attendu pour 2025, le titre n’est ni onéreux, ni très bon marché. Nous maintenons notre conseil neutre.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 78,05 euros

Ticker : SYENS BB

Code ISIN : BE0974464977

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 8,26 milliards EUR

C/B 2023 : 16

C/B attendu 2024 : 14

Perf. cours sur 12 mois : –

Perf. cours depuis le 1/1 : -17 %

Rendement du dividende : 2,1 %