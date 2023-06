Le cours d’Alphabet s’envole

En soi, la croissance de la société mère de Google n’a rien d’exceptionnel. Toutefois, son action devance largement le Nasdaq. La valorisation est raisonnable, mais la marge de progression est faible. Nous abaissons notre conseil.

Alphabet est certes le plus grand vendeur mondial de publicités en ligne, se contenter de définir ainsi le holding ne lui rendrait pas justice, car la technologie joue un rôle clé dans le modèle de la société mère de Google.

En soi, la croissance d’Alphabet n’a rien de spectaculaire. Le chiffre d’affaires (CA; 69,8 milliards de dollars) a augmenté de 3% au 1er trimestre (6% hors effet de change), à 69,8 milliards de dollars, dépassant les attentes. Le bénéfice d’exploitation a quant à lui reculé de 13%, du fait de quelques éléments non récurrents, dont 2,6 milliards de dollars de coûts de restructuration après le licenciement de 6% du personnel. La direction d’Alphabet n’a pas donné de prévisions concrètes pour les trimestres à venir, mais le consensus estime que le CA va augmenter de 6% et que le bénéfice par action, dopé notamment par les rachats de titres, progressera de 17%, en 2023.

La division Cloud est parvenue pour la première fois à s’extraire du rouge: elle affiche un bénéfice de 191 millions de dollars. A 28%, sa croissance a légèrement ralenti (32% au trimestre précédent); la division apporte désormais 11% du CA du groupe. YouTube (-2%) a vu ses recettes publicitaires chuter, mais les YouTube Shorts, pendants des Reels de Facebook, devraient générer de nouveaux revenus et stabiliser le CA, qui représente désormais moins de 10% des ventes du groupe.

La plus importante division du groupe (58% du CA) reste Google Search, qui a grappillé 2% au 1er trimestre (6% hors effet de la hausse du dollar). L’intelligence artificielle (IA) est à la fois un risque et une opportunité pour Google; l’apparition de ChatGPT et son intégration dans le moteur Bing de Microsoft pourraient rendre le moteur de recherche de Google archaïque et donc, menacer son modèle de revenus, mais l’IA pourrait aussi améliorer la qualité des résultats de recherche et partant, accroître la part de marché. Google Search présente toutefois des atouts de taille par rapport aux produits de Microsoft: avec une part de marché de 86%, contre 8% pour Bing, Google dispose d’un plus grand nombre de données de recherche, recueillies par l’intermédiaire de son navigateur Chrome et de son système d’exploitation mobile Android, lesquelles forment la base des modèles de langage de l’IA.

Au 1er trimestre, Alphabet a produit un cash-flow disponible de 17,2 milliards de dollars (55,9 milliards sur les quatre derniers trimestres); avec 115 milliards de dollars de liquidités et de titres négociables, son bilan est très robuste. Le groupe a consacré 11,5 milliards de dollars (16% du CA) à la recherche et au développement sur le trimestre, 25% de plus qu’un an auparavant. Le cash-flow disponible va diminuer cette année, du fait des investissements accrus dans les nouveaux centres de données et l’IA. Malgré ces dépenses supplémentaires, Alphabet a racheté pour pas moins de 14,6 milliards de dollars d’actions au 1er trimestre, et annoncé un nouveau programme de rachat, de 70 milliards de dollars.

Conclusion

En hausse de plus de 40% depuis janvier, l’action Alphabet devance largement le Nasdaq, même si elle se négocie encore 20% sous son record de fin 2021. Bien que le consensus ait revu à la hausse le bénéfice prévisionnel, le titre se négocie à 20 fois le bénéfice escompté pour 2024, 10 fois le bénéfice d’exploitation et 5 fois le CA, des chiffres très raisonnables pour une entreprise technologique. Toutefois, étant donné la croissance attendue, la marge de progression de la valorisation est faible. Nous abaissons donc notre conseil.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 123,85 dollars

Marché: Nasdaq

Ticker: GOOG US

Code ISIN: US02079K3059

Capit. boursière: 1.569,3 milliards USD

C/B 2022: 22

C/B attendu 2023: 20

Perf. cours sur 12 mois: +5%

Perf. cours depuis le 01/01: +42%

Rendement du dividende: –