La décote de HAL Trust s’accentue

La décote de l’action par rapport à la valeur du portefeuille s’accentue, ce que la difficulté à en valoriser les sociétés non cotées peut expliquer.

La valeur nette des actifs de HAL Trust a légèrement baissé en 2022: elle est passée, par action, de 151,22 euros à fin 2021 à 147,72 euros un an plus tard. Cela dit, de nombreux indices boursiers n’ont pas fait aussi bien l’an passé. Si le holding ne s’en est pas si mal sorti, c’est notamment parce qu’une part importante de son portefeuille est constituée de participations dans des entreprises non cotées, dont la valeur est généralement moins volatile que celle des sociétés cotées.

Depuis qu’il a acquis l’intégralité des actions de Boskalis pour le sortir de la cote, la plus grande participation cotée de HAL est désormais Royal Vopak. Celle-ci représente près de 18% de la valeur de marché actuelle du holding. Comme l’action Vopak a surperformé l’AEX en 2022 (lire ici), la valeur intrinsèque de l’action HAL en a profité. Les participations cotées assurent une hausse de quelque 3% de la valeur nette des actifs de HAL cette année. Les participations non cotées, dont il est cependant difficile d’estimer la valeur par action – HAL communique régulièrement leur valeur comptable présumée –, constituent à présent la majeure partie de la valorisation du holding. Ensemble, elles ont livré un chiffre d’affaires (CA) de 7,6 milliards d’euros et un bénéfice d’exploitation de 403 millions d’euros, en 2022. HAL ne divulgue jamais le bénéfice net. Mais l’on sait que les marges ne sont pas élevées et que la croissance du CA n’est pas très robuste (3,4%, l’année dernière).

Conclusion

Si par rapport à la valeur nette des actifs publiée, l’action présente une décote de plus de 20%, par rapport à leur valeur actuelle, la décote est un peu plus importante encore. Pour autant, dans la mesure où la valorisation des participations non cotées est floue, nous n’émettons pas de conseil plus favorable.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 122 euros

Ticker: HAL NA

Code ISIN: BMG458841020

Marché: Amsterdam

Capit. boursière: 10,81 milliards EUR

C/B 2022: 17

C/B attendu 2023: 20

Perf. cours sur 12 mois: -8%

Perf. cours depuis le 01/01: +2%

Rendement du dividende: 2%